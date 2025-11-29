Formula 1
Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Qatar 2025: vince Piastri, Norris guadagna un punto su Verstappen, Ferrari horror
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 29 novembre, con la Sprint del GP del Qatar, valido come penultimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara breve sul tracciato di Lusail, sulla distanza di 19 giri.
Successo dell’australiano Oscar Piastri (McLaren), che precede il britannico George Russell (Mercedes), secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altro britannico Lando Norris (McLaren). Segue il neerlandese Max Verstappen (Red Bull Racing), quarto.
Quinta piazza per il nipponico Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), mentre conquista la sesta posizione la Mercedes dell’italiano Kimi Antonelli. Settimo posto per lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), infine centra l’ultimo punto a disposizione lo spagnolo Carlos Sainz (Williams), ottavo.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP QATAR F1 2025
1 Oscar Piastri McLaren
2 George Russell Mercedes +4.951
3 Lando Norris McLaren +6.279
4 Max Verstappen Red Bull Racing +9.054
5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +19.327 (5″ di penalità per track limits)
6 Kimi Antonelli Mercedes +21.391 (5″ di penalità per track limits)
7 Fernando Alonso Aston Martin +24.556
8 Carlos Sainz Williams +27.333
9 Isack Hadjar Racing Bulls +28.206
10 Alexander Albon Williams +28.925
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +32.966
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +34.529
13 Charles Leclerc Ferrari +35.182
14 Liam Lawson Racing Bulls +36.916
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +38.838
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +39.638
17 Lewis Hamilton Ferrari +46.171
18 Pierre Gasly Alpine +69.534
19 Lance Stroll Aston Martin +77.960
20 Franco Colapinto Alpine +80.804