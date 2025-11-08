Formula 1
Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Brasile 2025: risultati e classifica
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 8 novembre, con la Sprint del GP del Brasile, valido come ventunesimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara breve sul tracciato di San Paolo, sulla distanza di 24 giri.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP BRASILE F1 2025
Classifica a 5 giri dal termine
1 Lando Norris McLaren
2 Kimi Antonelli Mercedes +1.155
3 George Russell Mercedes +3.097
4 Max Verstappen Red Bull Racing +5.375
5 Fernando Alonso Aston Martin +11.560
6 Charles Leclerc Ferrari +11.992
7 Lewis Hamilton Ferrari +12.692
8 Lance Stroll Aston Martin +14.023
9 Pierre Gasly Alpine +14.620
10 Alexander Albon Williams +18.225
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +18.664
12 Isack Hadjar Racing Bulls +19.070
13 Esteban Ocon Haas F1 Team +21.786
14 Oliver Bearman Haas F1 Team +23.234
15 Liam Lawson Racing Bulls +23.652
16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +24.096
17 Carlos Sainz Williams +24.545
18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +25.554
RIT Oscar Piastri McLaren ritiro
RIT Franco Colapinto Alpine ritiro