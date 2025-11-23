Formula 1
Ordine d’arrivo F1, GP Las Vegas 2025: vince Verstappen, Norris si accontenta, Ferrari anonima e super Antonelli
Passa agli archivi la gara del GP di Las Vegas, ventiduesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato dello Strip Circuit si è deciso il vincitore dopo la corsa odierna, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 50 giri sulla pista statunitense.
Vittoria del neerlandese Max Verstappen con la Red Bull Racing, che precede il britannico della McLaren, Lando Norris, secondo, e l’altro britannico George Russell con la Mercedes, terzo. Ai piedi del podio si ferma, con l’altra McLaren, l’australiano Oscar Piastri, quarto, davanti alla Mercedes dell’italiano Andrea Kimi Antonelli, quinto.
Completano la zona punti il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, sesto, lo spagnolo Carlos Sainz con la Williams, settimo, il francese Isack Hadjar con la Racing Bulls, ottavo, il tedesco Nico Hulkenberg con la Kick Sauber, nono, ed il britannico Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, decimo.
ORDINE D’ARRIVO F1 GP LAS VEGAS 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 Lando Norris McLaren +20.741
3 George Russell Mercedes +23.546
4 Oscar Piastri McLaren +27.650
5 Kimi Antonelli Mercedes +30.488 (penalizzato di 5″ per falsa partenza)
6 Charles Leclerc Ferrari +30.678
7 Carlos Sainz Williams +34.924
8 Isack Hadjar Racing Bulls +45.257
9 Nico Hulkenberg Kick Sauber +51.134
10 Lewis Hamilton Ferrari +59.369
11 Esteban Ocon Haas F1 Team +60.635
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +70.549
13 Fernando Alonso Aston Martin +85.308
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +86.974
15 Pierre Gasly Alpine +91.702
16 Liam Lawson Racing Bulls a 1 giro
17 Franco Colapinto Alpine a 1 giro
RIT Alexander Albon Williams ritiro
RIT Gabriel Bortoleto Kick Sauber ritiro
RIT Lance Stroll Aston Martin ritiro