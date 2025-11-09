Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2025: Antonelli sul podio davanti a Verstappen, debacle Ferrari

Oggi è andato in scena il GP del Brasile 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra sudamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

Lando Norris ha vinto il GP del Brasile: il pilota britannico è scattato dalla pole position e ha conservato la prima posizione in maniera impeccabile al volante della McLaren, compiendo un passo importante verso la conquista del titolo iridato. Max Verstappen si è reso protagonista di una rimonta da urlo dopo essere scattato dalla pit-lane e ha conquistato un pregevole terzo posto, non riuscendo a sorpassare Kimi Antonelli nelle battute conclusive. Il quattro volte Campione del Mondo ha confermato il suo sconfinato talento sul sedile della Red Bull ma si è dovuto accontentare, il secondo gradino del podio per il pilota italiano della Mercedes può rappresentare la svolta della carriera.

Domenica nefasta per le Ferrari, con entrambe le vetture ritirate. Charles Leclerc era scattato brillantemente dalla terza piazza e in occasione della ripartenza al sesto giro ha tentato un sorpasso all’esterno su Kimi Antonelli, all’interno dell’italiano è emerso di forza Oscar Piastri, che ha frenato pesantemente, è andato a sbattere sulla Mercedes, la quale è rimbalzata sull’anteriore sinistra della Ferrari, la Rossa perde una ruota e addio sogni di gloria. Lewis Hamilton è incappato in un contatto con Yuki Tsunoda al via e poi ha tamponato Colapinto: ha perso l’ala anteriore, si è fermato ai box, è rientrato con il fondo danneggiato, ha scontato una penalità di cinque secondi e si è ritirato al 39mo giro.

Oscar Piastri ha scontato una penalità di dieci secondi e poi ha rimontato, ma non è andato oltre la quinta piazza con la sua McLaren dietro alla Mercedes di George Russell. Completano la top-10: Oliver Bearman (Haas), le Racing Bulls di Liam Lawson e Isack Hadjar, la Kick Sauber di Nico Hulkenberg, la Alpine di Pierre Gasly. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Brasile 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos.

ORDINE D’ARRIVO GP BRASILE F1 2025

RISULTATI E CLASSIFICA GP BRASILE F1 2025

1 Lando Norris McLaren Leader 2

2 Kimi Antonelli Mercedes +10.388 2

3 Max Verstappen Red Bull Racing +10.750 3

4 George Russell Mercedes +15.267 2

5 Oscar Piastri McLaren +15.749 2

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +29.630 2

7 Liam Lawson Racing Bulls +52.642 1

8 Isack Hadjar Racing Bulls +52.873 2

9 Nico Hulkenberg Kick Sauber +53.324 1

10 Pierre Gasly Alpine +53.914 2

11 Alexander Albon Williams +54.184 2

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +54.696 2

13 Carlos Sainz Williams +55.420 2

14 Fernando Alonso Aston Martin +55.766 2

15 Franco Colapinto Alpine +57.777 2

16 Lance Stroll Aston Martin +58.247 2

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +69.176 3

18 Lewis Hamilton Ferrari – – 4

19 Charles Leclerc Ferrari – – – –

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – – –