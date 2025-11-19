Oleksandr Usyk non è più il Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi: arriva una rinuncia

Oleksandr Usyk non è più il Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il fuoriclasse ucraino aveva unificato le cinture per la seconda volta in carriera lo scorso 19 luglio, mandando al tappeto il britannico Daniel Dubois nel corso del quinto round sul ring allestito allo Stadio Wembley di Londra.

Il trionfo ottenuto in uno dei templi sportivi per eccellenza aveva permesso al 38enne di scrivere un’autentica pagina di storia, mettendo insieme le corone delle quattro sigle di riferimento dopo esserci già riuscito il 18 maggio 2024, quando ebbe la meglio contro il britannico Tyson Fury a Riad (Arabia Saudita).

Il Campione Olimpico di Londra 2012, che vanta un record di 24 vittorie in altrettanti incontri disputati tra i professionisti, ha infatti formalmente comunicato di rinunciare alla cintura della WBO (World Boxing Organization). Oleksandr Usyk rimane Campione del Mondo dei pesi massimi per WBC, WBA, IBF, ma non è più il padrone unico della categoria regina del pugilato. Al momento non è ancora noto quando il ribattezzato The Cat tornerà sul ring, di sicuro questa rinuncia ha dato uno scossone all’universo della boxe.

C’è infatti un nuovo Campione del Mondo WBO: si tratta del britannico Fabio Wardley, imbattuto 30enne dal pugno forte (venti vittorie di cui 19 prima del limite e un pareggio), che è stato promosso dopo che lo scorso ottobre aveva ottenuto la cintura ad interim regolando per ko tecnico il neozelandese Joseph Parker all’undicesima ripresa.