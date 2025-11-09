Ogier vince il Rally del Giappone e si porta a -3 da Evans. Il titolo si deciderà in Arabia Saudita!

Sebastien Ogier infinito! Il francese, infatti, ha centrato il successo finale del Rally del Giappone, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale WRC 2025, e ci regalerà un ultimo atto stagionale davvero da cuori forti.

Sulle strade attorno alla città di Toyota Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) si è aggiudicato il round nipponico con 11.6 secondi di vantaggio sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), mentre chiude al terzo posto il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 2:16. Quarta posizione per l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 3:18, quindi quinto il lussemburghese Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) a 6:48. Sesto il finladese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 7:01, mentre il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e Thierry Neuville (Hyundai i20) sono finiti ampiamente fuori classifica.

A questo punto la classifica generale, ad un solo appuntamento dal termine della stagione, vede al comando Elfyn Evans con 272 punti contro i 269 di Sebastien Ogier ed i 249 di Kalle Rovanpera. In poche parole nella tappa conclusiva dell’Arabia Saudita ci attenderà una sfida rovente per il titolo. Le emozioni non mancheranno.

LA GARA

La domenica del Rally del Giappone ha preso il via con la SS15 Nukata 1 di 20.23 chilometri che ha visto Ott Tanak primeggiare con 4 decimi su Kalle Rovanpera e 4.2 secondi su Takamoto Katsuta. Elfyn Evans è quinto a 5.7 con Sebastien Ogier alle calcagna a 6.5. Si è passati poi alla SS16 Lake Mikawako 1 di 13.98 chilometri con Sebastien Ogier che svetta con un secondo di vantaggio su Elfyn Evans e 1.7 su Takamoto Katsuta. Terzo impegno di giornata la SS17 Okazaki SSS 1 di appena 1.98 chilometri con Sebastien Ogier e Takamoto Katsuta a braccetto, Elfyn Evans per 1.1.

Dopodiché abbiamo assistito alla ripetizione dello stage precedente con la SS18 Okazaki SSS 2 con il padrone di casa nipponico che precede per un decimo Ott Tanak, mentre Sebastien Ogier è terzo a 1.1 con mezzo secondo di margine su Elfyn Evans. Si è passati poi alla SS19 Nukata 2 di 20.23 chilometri con Sebastien Ogier che non si ferma, vince lo stage e prende altri 3.2 al rivale britannico. Gran finale rappresentato dalla SS20 Lake Mikawako 2[Power Stage] di 13.98 chilometri con la leggenda francese che brucia Elfyn Evans per appena un decimo e chiude nel migliore dei modi la gara.