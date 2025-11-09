Nuoto, tra i giovanissimi al Nico Sapio spiccano gli atleti della Superba Nuoto

Ha avuto ufficialmente la sua conclusione la 51esima edizione del Trofeo Nico Sapio. Con la terza giornata di gare, dedicata ai giovanissimi delle categorie Ragazzi (2010-2013) e Esordienti A (2014-2015), la piscina di Sciorba di Genova saluta i nuotatori che l’hanno animata.

Trascinati dagli ottimi risultati dei Big azzurri, che hanno brillato nelle precedenti giornate, come Alberto Razzetti e il sorprendente Francesco Lazzari, ma anche stimolati dalle presenze internazionali come quella del campione del mondo Noè Ponti, i giovani azzurri non hanno deluso. La Superba Nuoto, proprio dalla regione ligure, si aggiudica la classifica Ragazzi, sbaragliando la concorrenza con 126 punti; mentre è la squadra My Sport ssd a vincere sulle altre con i suoi Esordienti A.

Tra gli atleti della Superba Nuoto che si sono distinti maggiormente ci sono Achille Nadalin, classe 2010, che prima vince i 200 stile libero della categoria Ragazzi 2010-2011, con il tempo di 1:54.41, e poi sale sul podio anche nei 100 stile libero, con 53.57. Sempre della Superba la vittoria in quest’ultima gara, con Mattia Affricano che tocca insieme a Eduard Kruja (Aquaclub) in 52.81.

Doppietta tutta d’oro per Zoe Johnson (Sport Club 12 Ispra),già protagonista ai Criteria 2025. La ragazza 2012 conquista il primo posto nei 200 stile in 2:04.61 e i 100 stile in 58.66.

Degne di nota anche le performance di Benedetta Picchi, dell’Aquarè. La nuotatrice del 2012 ha vinto con ampio vantaggio i 100 dorso, facendo segnare l’imponente tempo di 1:01.77. Basti ricordare che lo stesso evento ai Criteria di Aprile è stati vinto in 1:02.55. Sempre Picchi ha vinto anche l’argento nei 200 misti con 2:25.02.

Nel 100 Farfalla, vittria al fotofinish per Matteo Campodoni (Superba) in 57.15, davanti a Caroppo per un solo centesimo. Tra i 2012, Andrea Mascheroni (Aquaclub) si impone con margine netto, tempo vicino ai più grandi.

Doppia medaglia anche per Leonardo Surico, classe 2010 del Team Dimensione Nuoto asd, si conferma uno degli atleti più completi della categoria Ragazzi 2010-2011. Dopo il bronzo nei 100 farfalla con un ottimo tempo di 57.55, conquista la medaglia d’oro nei 200 misti in 2:09.64, dimostrando grande costanza e versatilità tra le diverse specialità.

Filippo Todisco (GIS Milano ssd srl), classe 2012, ottiene il primo posto nei 100 stile libero Ragazzi 2012 in 55.46, mostrando forza nella velocità pura, e conquista il bronzo nei 100 dorso con 1:03.61.