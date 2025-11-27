Nuoto, Emma Virginia Menicucci costretta a rinunciare agli Europei in vasca corta a Lublino

Poca fortuna per Emma Virginia Menicucci, in vista degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), in programma dal 2 al 7 dicembre. L’azzurra, infatti, non potrà prendere parte alla competizione nella piscina polacca da 25 metri per un incidente stradale di lieve entità a Roma.

Come riportato dalla nota della Federnuoto: “Da esami diagnostici e relative visite specialistiche è emersa la necessità di un periodo di terapie e riposo che non ne consentono la partecipazione ai campionati europei di nuoto in vasca corta, al via a Lublino il 2 dicembre“, si legge.

“L’atleta dell’Esercito / CC Aniene, infatti, ha riportato un trauma contusivo costale che, dopo gli esami diagnostici e le visite specialistiche effettuate a Roma, ha evidenziato la necessità di un periodo di terapia e riposo assoluto. Condizioni che rendono impossibile la sua presenza in Polonia“, si aggiunge nel comunicato della FIN.

Un vero peccato per la classe 2003 del Bel Paese, capace di esaltarsi in staffetta e presente nella 4×100 stile libero che aveva chiuso all’ottavo posto, in questa prova, la finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Giova ricordare anche il record nazionale con la 4×100 sl mista ai Mondiali a Singapore, concludendo al quarto posto e a soli 0″13 dal podio. Un’assenza importante per l’Italia nelle prove a squadre, vista l’affidabilità che Menicucci aveva messo in mostra nelle ultime apparizioni internazionali.