Nuoto, Alberto Razzetti convince nei 200 misti al Nico Sapio. 3° Cerasuolo nei 100 rana, bene Lazzari

Calato il sipario sulla prima giornata dell’edizione 2025 del Trofeo Nico Sapio. Nella piscina Sciorba di Genova (vasca corta) un day-1 in cui gli spunti non sono mancati. Nei 50 dorso uomini Francesco Lazzari ha fatto saltare il banco, abbattendo il muro dei 23″ e toccando la piastra in 22″74. Un super crono che qualifica il classe 2004 nostrano agli Europei in vasca a Lublino (Polonia), a precedere il primatista italiano della distanza, Michele Lamberti (23.18), e Simone Silveri (24.23).

Nei 400 stile libero femminili è arrivata la firma di Anna Chiara Mascolo in 4’03″81, mentre nei 200 farfalla Anita Gastaldi ha voluto spaziare e l’ha fatto con profitto realizzando un notevole 2’05″69, non distante dal 2’05″0 previsto dalla FIN per la qualificazione alla rassegna continentale. Nei 200 stile libero ha mostrato segnali di ripresa Alessandro Ragaini (1’44″36), davanti a Filippo Megli (1’45″40). Nei 100 stile libero femminili Agata Maria Ambler ha fatto valere le proprie qualità da velocista pura, prevalendo in 53″75 davanti a Federica Toma (54″36) e a Cristiana Stevato (54″88).

Nei 50 rana donne l’affermazione in 30″29 di Lisa Angiolini, a precedere Arianna Castiglioni (30″55) e Viviane Graif (30″99). 100 rana uomini in cui Gabriele Mancini ha alzato la voce in 57″21 davanti all’americano Finn Brooks (57″29) e al campione del mondo dei 50 rana in vasca lunga, Simone Cerasuolo (57″64). Nei 100 misti donne Costanza Cocconcelli è stata l’unica ad abbattere il muro dei 60″ (59″37).

Lo svizzero Noè Ponti si è preso la scena nei suoi 100 farfalla, stampando il super tempo di 48″65, davanti a Michele Busa (49″67) e a Simone Stefanì (50″14). Bene Busa che con questo crono ha nuotato al di sotto del 49″7 previsto dalla Federnuoto per la presenza a Lublino. 50 delfino con Ambler nuovamente a segno in 26″56, mentre nei 200 dorso uomini Christian Bacico ha fatto valere la legge del più forte in 1’53″17 davanti a Matteo Brunella (1’54″54) e a Dylan Buonaguro (1’56″05).

Da segnalare la vittoria nei 200 rana donne della giovanissima (classe 2008) Lucrezia Mancini in 2’22″89, davanti a Francesca Zucca (2’23″74) e ad Alessia Ferraguti (2’23″86). Nei 50 stile libero maschili Lorenzo Zazzeri ha fatto l’acqua bianca in 21″28, mettendosi alle spalle Andrea Battista Candela (21″32) e l’americano Brooks (21″40). Sesto Alessandro Miressi (21″78).

Nei 100 dorso donne si è imposta la 17enne Ludovica Di Maria in 59″07, mentre nei 400 misti la bandierina è stata piazzata da Anna Pirovano (4’33″77). 200 misti uomini in cui Alberto Razzetti, davanti al suo pubblico, si è imposto in 1’54″21 davanti a Lorenzo Glessi (1’56″00) e ad Alessandro Tredici (1’56″37). In conclusione, nei 1500 stile libero uomini il migliore è stato Luca De Tullio in 14’37″27.