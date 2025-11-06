Nuoto, al Trofeo Nico Sapio gli azzurri cercano la qualifica per gli Europei

Come ogni anno, è da Genova che riparte la stagione in vasca corta del nuoto azzurro. Il tradizionale Trofeo Nico Sapio, giunto alla sua 51ª edizione, aprirà le porte della piscina Sciorba venerdì 7 novembre, per poi chiuderle la sera di domenica 9 novembre. Le prime due giornate di gare saranno dedicate alle categorie Juniores e Assoluti, mentre la domenica vedrà protagonisti Ragazzi ed Esordienti A.

L’edizione 2025 si annuncia come una delle più spettacolari di sempre, con un parterre ricchissimo di stelle italiane e internazionali. Tra gli azzurri, spiccano nomi ormai consolidati come Alberto Razzetti, Simone Cerasuolo, Alessandro Miressi e Costanza Cocconcelli, pronti a inaugurare la stagione con il consueto spirito competitivo. Il Trofeo rappresenterà anche un’occasione cruciale per gli atleti che puntano a centrare i tempi limite fissati dalla Federazione per la qualificazione ai Campionati Europei di vasca corta, in programma a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre 2025.

Proprio Razzetti, finalista a Parigi 2024 in tre specialità, ha già conquistato la qualificazione nei 400 misti, 200 misti e 200 farfalla, ma non nasconde la volontà di migliorarsi ulteriormente e consolidare il proprio ruolo di leader tecnico del gruppo azzurro. A proposito di misti, sarà interessante seguire Christian Mantegazza, classe 2005, che tenterà di strappare il pass europeo, con particolare attenzione ai 200 rana, distanza nella quale si è già messo in luce ai Mondiali di Singapore della scorsa estate.

In vasca tornerà anche Simone Cerasuolo, campione del mondo a Singapore 2025 nei 50 rana, pronto a confermare la sua supremazia sulla distanza. L’emiliano, quarto ai Mondiali in corta di Budapest nel 2024, vanta un personale, realizzato proprio in quella occasione (25.62) , in linea con il tempo limite fissato su 25.8.

Nel settore della velocità, il binomio formato da Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi sarà da capire. Zazzeri, argento e bronzo olimpico nelle ultime due edizioni dei Giochi con la 4×100 stile libero, cercherà di ritrovare la condizione migliore, mentre Miressi, già campione europeo in corta nel 2021, sarà il punto di riferimento nei 100 stile libero, dove il tempo limite è fissato a 46.5. Se riuscirà a ritrovare il ritmo dei suoi giorni migliori, la qualificazione non dovrebbe sfuggirgli. Nei 50 stile libero, la soglia da raggiungere resta 20.9, un crono raggiungibile solo dalle migliori versioni dei due azzurri. Proprio nei 50 stile, potrebbe spuntare il giovane Andrea Battista Candela, che ai Criteria 2025 ha fatto incetta di medaglie, e si presenta ai blocchi con il tempo di 21.20.

Vista l’assenza del campione olimpico Thomas Ceccon, e del plurimedagliato mondiale Lorenzo Mora, già qualificati grazie alla World Cup, il riferimento del dorso maschile sarà senz’altro Christian Bacico. Anch’egli classe 2005, è stato protagonista di un’annata di crescita continua, culminata con i personali ai Mondiali di Singapore. L’azzurro sarà impegnato nei 100 dorso, dove sfiderà l’americano Hunter Armstrong e nei 200 dorso. In entrambe le gare i pass per gli Europei sono alla portata di mano, presentandosi infatti con tempi proiettati dalla vasca lunga alla corta sotto gli standard stabiliti.

Sui 200 stile libero, si annuncia un duello tutto azzurro tra Filippo Megli e il giovane Alessandro Ragaini, che proveranno a scendere sotto l’1:42.7, tempo vicino al record italiano. Ragaini, classe 2006, si cimenterà anche nei 200 farfalla e nei 400 stile libero, dove il riferimento è 3:37.8. Proprio nei 200 e 400 stile libero sarà interessante anche osservare lo stato di forma di Lorenzo Galossi. Il romano classe 2006 già bronzo agli Europei di Roma 2025 negli 800 stile, si testerà in questo Nico Sapio per la prima volta dopo il cambio allenatore – Galossi si allena infatti ora a Gubbio sotto la guida di Simone Palombi.

Tra i fondisti, Luca De Tullio punterà a confermare la propria crescita negli 800 stile libero e nei 1500, dove i limiti da raggiungere sono rispettivamente 7:35.0 e 14:25.0, prove nelle quali è già arrivato in finale ai Mondiali dello scorso anno.

Sul fronte femminile, Costanza Cocconcelli e Chiara Della Corte proveranno a migliorare il proprio crono nei 100 misti (pass con 58.4), distanza che richiede un tempo di qualifica circa un secondo più basso rispetto ai loro attuali personali. Cocconcelli sarà inoltre impegnata nei 50 stile libero e nei 50 dorso, chiamata a dimostrare le abilità da velocista. Nello stile libero di mezzo fondo ritroveremo Anna Chiara Mascolo e Bianca Nannucci, attese nei 200 stile, mentre Lisa Angiolini e Arianna Castiglioni guideranno la rana azzurra. La prima punterà ai 100 , dove il limite di 1:04. sarà l’obiettio da raggiungere e ai 200 rana (2:19.7), più complicati. La seconda invece alle prove più corte, con l’obiettivo di scendere sotto il limite dei 50 rana, dove è già tra le protagoniste internazionali affermate.

Per la farfalla maschile ci saranno Simone Stefanì e Michele Busa,chiamati a confermare le ottime prestazioni dell’anno precedente ai Mondiali di vasca corta di Budapest.

Non mancherà la presenza internazionale di grande livello. Dall’America arriva Hunter Armstrong, due volte campione olimpico — a Tokyo 2020 con la 4×100 mista e a Parigi 2024 con la 4×100 stile libero — che sarà affiancato dal connazionale Finn Brooks. Riflettori puntati anche sullo svizzero Noè Ponti, bronzo olimpico a Tokyo 2020 nei 100 farfalla e doppio argento mondiale a Singapore nei 50 e 100 farfalla. Completano il quadro delle presenze di spicco l’austriaco Leon Opatril, lo svizzero Marius Toscan e lo statunitense Brian Benzing, pronti a dare battaglia nelle rispettive specialità.

Tra gli altri azzurri convocati, Giada Alzetta, argento agli Europei Under 23 di Samorin nei 400 misti, eTommaso Griffante, secondo alle Universiadi negli 800 stile libero.

In campo giovanile, la squadra Juniores guidata da Marco Menchinelli e Davide Conconi schiererà alcuni dei prospetti più interessanti del panorama nazionale: Emma Crepaldi, Alice Bonini, Sofia Biagi, Greta Rossi, Alessandro Acampora, Michele Longobardo, Biagio Aldrighetti e Cristiana Cassa-Caser, tutti pronti a misurarsi con l’élite del nuoto italiano.

Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD nella giornata di venerdì a partire dalle 16.30 e sabato in streaming su RaiPlay, mentre la sintesi sarà proposta in differita lunedì alle 15.00 su RaiSport HD.