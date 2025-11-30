Novak Djokovic: “Negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato spesso, ora cerco di ricostruire il mio corpo”

Novak Djokovic si sta preparando al meglio per la sua 23esima stagione nel circuito, ponendo particolare attenzione sul suo corpo e sugli infortuni. Il serbo si è dovuto prendere, nel corso dell’anno, diverse pause a causa delle condizioni fisiche, l’ultima a novembre con la rinuncia alle ATP Finals. Ora per l’ex numero uno al mondo l’obiettivo è tornare al meglio fisicamente, per affrontare nel migliore dei modi il 2026.

Il 24 volte campione slam in questi giorni è in Qatar, dove si sta svolgendo il Gran Premio, per presentare il suo Regenesis recovery Pod. Come riportato da thisisthecoast.uk, Djokovic non si è sottratto ad alcune domande della stampa: “Mi sto prendendo una breve pausa e sto cercando di ricostruire la mia macchina, per così dire, in termini da gara. Negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato più spesso che altro, quindi sto cercando di ricostruire il mio corpo affinché l’inizio della prossima stagione sia fantastico e, si spera, di poter competere con i migliori”.

Sul funzionamento del pod: “Si tratta di una capsula multisensoriale per il benessere che ricarica le batterie nel più breve tempo possibile, ovvero otto minuti”.

Il paragone con la F1: “Conosco bene le sfide più impegnative e quando tutto si decide fino al traguardo finale. Vedere questi ragazzi esibirsi sul palcoscenico più alto è un privilegio. Se fossi uno di questi ragazzi, rimarrei nella mia bolla. C’è così tanto da fare. Sono impressionato e scioccato dalla quantità di distrazioni che circondano i piloti, quindi devono mantenere la loro routine e semplificare le cose”.