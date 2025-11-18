Ninna Quario sulle condizioni di Brignone: “Siamo sulla buona strada, lei spera di sciare presto”

Prosegue il lungo e difficile percorso di recupero dall’infortunio di Federica Brignone, che aveva riportato lo scorso 3 aprile la frattura scomposta di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante una gara dei Campionati Italiani in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana sta effettuando la riabilitazione in questi mesi al J Medical di Torino, con all’orizzonte il grande sogno di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 il prossimo febbraio.

Ninna Quario, ex sciatrice azzurra e mamma della detentrice della Coppa del Mondo generale di sci alpino, è intervenuta a ‘Tutti convocati’ su Radio 24 per smentire le voci di un imminente ritorno sugli sci di Federica: “Anche Davide (fratello e allenatore dell’atleta italiana, ndr) aveva detto che aspettavamo l’ok dal medico che la vede al J Medical, dal fisioterapista, dal preparatore atletico e poi si va, ma non credo che ci sia stato ancora questo disco verde. L’idoneità per i raduni e per le gare ovviamente non c’è ancora“.

“Dovrà anche capire come comportarsi, fiscalmente parlando, anche perché Fede è un carabiniere e in questo momento è in malattia. Però se lei vuol venire a sciare a Cervinia con la mamma, magari può farlo. Quello che posso dire è che non c’è stata una dietrologia, cioè un volere fare l’eroina nel dire ce la faccio o non ce la faccio per poi arrivare ed essere trattata da eroe. Ecco quello proprio non è il suo modo di fare, era veramente grave l’infortunio. I medici ci dissero dieci mesi per camminare che voleva dire febbraio e invece lei, con una motivazione incredibile e un lavoro intensissimo, dopo otto mesi cammina e spera di poter sciare presto“, aggiunge Quario (fonte: Ansa).

Sulla possibilità di gareggiare a Cortina: “È sulla buona strada, ma per i Giochi ci si allena otto mesi: nessuno può saperlo se ce la farà, nemmeno lei. Io vi posso dire che ho guardato un video che ha messo su Instagram del lavoro che sta facendo in questi giorni e direi che ci siamo, perché sta cominciando a sollevare pesi e ad usare la gamba in modo vero, non solo a fare rieducazione e fisioterapia. Sono l’ultima che chiede a Fede come sta o se ce la farà. Credo che siamo sulla buona strada, non so ancora quando proverà a sciare e quello sarà un test importantissimo per capire come reagirà la gamba, la testa, se avrà paura o meno. Normalmente uno si allena otto mesi per le Olimpiadi e lei ha cominciato da una settimana“.