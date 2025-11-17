Nicole Fossa Huergo dà addio all’Italia e cambia nazionalità: “Mi sono sempre sentita argentina”

Quanto visibile scorrendo l’entry list della United Cup 2026 di tennis, rilasciata qualche giorno fa, era stato anticipato ufficialmente dall’aggiornamento del ranking WTA diramato lo scorso lunedì 10 novembre: Nicole Fossa Huergo rappresenta, già dalla scorsa settimana, l’Argentina.

Il cambio di nazionalità, dell’ormai ex rappresentante dell’Italia, era stato sottolineato dalle formazioni della prossima United Cup: Fossa Huergo difenderà i colori dell’Argentina nella competizione in programma ad inizio gennaio 2026 in Australia.

La tennista è inserita in elenco con il ranking di doppio, dove occupa la posizione numero 110, mentre è molto più in basso in singolare, dove veleggia oltre la piazza numero 300 e da tempo era uscita dalla top ten d’Italia, dove in passato aveva anche fatto capolino.

La tennista ha spiegato al sito aadeporte.com.ar: “Ci pensavo da molto tempo. Negli ultimi tre anni, ho svolto il mio allenamento prestagionale a Rosario. Gioco anche partite di club a Buenos Aires. Mi sono avvicinata molto di più alla mia famiglia. Questo ha sicuramente contribuito alla mia decisione. Ma mi sono sempre sentita argentina e ora rappresentare la bandiera argentina mi riempie di orgoglio. Ho ricevuto molti messaggi da amici e da amici dei miei genitori, che erano molto emozionati. Molti tifosi hanno iniziato a seguirmi sui social media e hanno subito condiviso la notizia. Ero emozionatissima. In questa nuova fase, darò il massimo, sperando di dare il mio contributo e di aiutare. Mi sento a casa quando sono in Argentina“.