Nick Kyrgios: “Ho trascorso molti anni infortunato e in fase di recupero”

Quella appena conclusa è stata una stagione difficilissima per Nick Kyrgios, mai realmente decollata a causa dei numerosi infortuni. L’ultimo torneo ufficiale disputato dall’australiano risale ormai a nove mesi fa ed il bilancio dei pochi match disputati è più che negativo (4 ko su cinque partite). Le condizioni del nativo di Canberra preoccupano ed il ritorno in campo non ha una data certa.

Kyrgios tornerà però in campo prima della fine del 2025 in occasione di un match amichevole contro Aryna Sabalenka. Come riportato da puntodebreak.com, l’australiano si è così espresso sulla sua difficile stagione: “L’ultimo match che mi ha fatto sentire forte è stato probabilmente quello dell’inizio di quest’anno contro Mackenzie McDonald a Miami. Ovviamente, ho trascorso molti anni infortunato e in fase di recupero, e vincere un match al Masters è stato molto speciale per me”.

Sul prossimo match de “la battaglia dei sessi” contro Sabalenka ha concluso: “Sono stato recentemente a Hong Kong e molti giocatori maschili mi hanno detto: ‘Guarda, ci rappresenti tutti’. Quindi eccomi di nuovo sotto i riflettori. Non sono estraneo alle critiche dei media, ma sono entusiasta, qualunque sia il risultato. Uscirò e dimostrerò al mondo che, per brava che sia, ha delle debolezze”.