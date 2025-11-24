NFL (week 12): Patriots e Rams comandano le Conference, vincono Bears, Packers, Cowboys e Chiefs contro i Colts

La week 12 della NFL ha regalato sorprese ed emozioni davvero notevoli. I play-offs si avvicinano ad ampi passi e le squadre cercano di trovare il miglior posizionamento nel tabellone della post-season.

Nella AFC continua la corsa in vetta dei New England Patriots (10-2) che passano in casa dei Cincinnati Bengals (3-8) per 26-20 e proseguono nel loro cammino, sfruttando un calendario decisamente facile. Scivolano in terza posizione gli Indianapolis Colts (8-3) che cadono in casa dei Kansas City Chiefs (6-5) per 20-23 con Mahomes che ha guidato la squadra del Missouri verso una vittoria fondamentale per tornare a sperare nella post-season. Vincono ancora i Baltimore Ravens (6-5) che si portano al #4 con un 23-10 comodo sui New York Jets (2-9). Successo importante anche per i Jacksonville Jaguars (7-4) che passano 27-24 in casa degli Arizona Cardinals (3-8).

Nella NFC volano al comando i Los Angeles Rams (9-2) che asfaltano 34-7 i Tampa Bay Buccaneers (6-5) in un match senza storia che conferma l’ottima forma dei californiani che vincono il sesto match di fila. Alla #2 scivolano i Philadelphia Eagles (8-3) che perdono 24-21 in casa dei Dallas Cowboys (5-5-1) con Prescott da 354 yds e 2 mete e Pickens da 146 yds e un td su ricezione. Alla #3 salgono i Chicago Bears (8-3) che piegano 31-28 i Pittsburgh Steelers (6-5) con Caleb Williams da 239 yds e 3 td su lancio. Vincono, ma senza brillare, i Seattle Seahawks (8-3) 30-24 in casa dei derelitti Tennessee Titans (1-10), mentre i Green Bay Packers (7-3-1) dominano lo scontro interno alla NFC North contro i Minnesota Vikings (4-7).

RISULTATI WEEK 12

Houston Texans (6-5)-Buffalo Bills (7-4): 23-19

Chicago Bears (8-3)-Pittsburgh Steelers (6-5): 31-28

Cincinnati Bengals (3-8)-New England Patriots (10-2): 20-26

Detroit Lions (7-4)-New York Giants (2-10): 34-27 dopo overtime

Green Bay Packers (7-3-1)-Minnesota Vikings (4-7): 23-6

Tenneessee Titans (1-10)-Seattle Seahawks (8-3): 24-30

Kansas City Chiefs (6-5)-Indianapolis Colts (8-3): 23-20

Baltimore Ravens (6-5)-New York Jets (2-9): 23-10

Las Vegas Raiders (2-9)-Cleveland Browns (3-8): 10-24

Arizona Cardinals (3-8)-Jacksonville Jaguars (7-4): 24-27

Dallas Cowboys (5-5-1)-Philadelphia Eagles (8-3): 24-21

New Orleans Saints (2-9)-Atlanta Falcons (4-7): 10-24

Los Angeles Rams (9-2)-Tampa Bay Buccaneers (6-5): 34-7