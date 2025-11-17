NFL (week 11): Broncos e Eagles in vetta alle Conference, vincono Rams, Bears, Packers, Patriots e Bills

Va in archivio anche l’undicesima settimana della NFL 2025-2026 e ci iniziamo davvero ad avvicinare ai play-offs. La regular season entra nella fase più calda (ma non certo per le temperature) e ogni vittoria vale doppio in ottica post-season. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo turno.

Nella AFC svettano i Denver Broncos (9-2) autori dell’impresa della giornata, il successo per 22-19 sui Kansas City Chiefs (5-5) che continuano a faticare e che, udite udite, al momento sarebbero fuori dai play-offs. Per la squadra del Colorado ennesimo successo di peso in questa stagione e Bo Nix che sta salendo di colpi. Sempre 9-2, ma con altro peso specifico, per i New England Patriots che hanno avuto vita facile (27-14) contro i New York Jets (2-8). Vittoria anche per i Pittsburgh Steelers (6-4) per 34-12 contro i Cincinnati Bengals (3-7) anche se Aaron Rodgers è uscito acciaccato dal match, mentre i Buffalo Bills (7-3) alla distanza stendono 44-31 i Tampa Bay Buccaneers (6-4) con un Josh Allen straripante.

Nella NFC rimangono al comando i Philadelphia Eagles (8-2) che piegano i Detroit Lions (6-4) in un match fondamentale per la corsa alla post-season. Punteggio di 16-9 con le difese che hanno avuto la meglio su due grandi attacchi. Successo di estrema rilevanza anche per i Los Angeles Rams (8-2) che, nello scontro interno alla NFC West, soffrono ma vincono 21-19 contro i Seattle Seahawks (7-3). Stupiscono i Chicago Bears (7-3) che centrano il terzo successo di fila nel match interno alla NFC North contro i Minnesota Vikings (4-6) per 19-17. Rispondono i Green Bay Packers (6-3-1) che non brillano ma vincono in casa dei New York Giants (2-9) per 27-20.