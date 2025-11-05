NBA, i risultati della notte. OKC resta imbattuta, clamorosa rimonta di Chicago. Vince Golden State

Sono sei le partite della notte NBA, mentre sono otto le vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder. I campioni in carica sono l’unica squadra ad essere ancora imbattuta, confermando la striscia positiva anche con la vittoria contro i Los Angeles Clippers per 126-107. Dopo un primo tempo equilibrato, OKC ribalta tutto nel secondo, segnando 70 punti tra terzo e quarto quarto. Shai Gilgeous-Alexander firma 30 punti e 12 assist, ma importanti sono anche i 22 punti dalla panchina di Isaiah Joe, mentre per i Clippers il migliore è stato James Harden con 25 punti.

C’era attesa anche per lo scontro tra le due attuali migliori squadre, almeno come record, della Eastern Conference e a spuntarla sono stati i Chicago Bulls, che compiono una rimonta clamorosa contro i Philadelphia 76ers e vincono 113-111. Chicago ha recuperato ben ventiquattro punti di svantaggio, completando l’opera soprattutto in un ultimo quarto da 29-16, con la tripla decisiva di Nikola Vucevic per il sorpasso a tre secondi dalla fine. Il montenegrino chiude con 19 punti e 10 rimbalzi, ma il grande protagonista è Josh Giddey con una pazzesca tripla doppia da 29 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. Philadelphia, abituata lei a rimontare in questa stagione, questa volta deve subire lei il recupero degli avversari, nonostante il solito Tyrese Maxey da 39 punti, mentre Joel Embiid chiude con 20 punti.

Steph Curry firma 28 punti e guida alla vittoria i Golden State Warriors contro i Phoenix Suns per 118-107. Match già in discesa dopo i primi due quarti, visto che la squadra di Steve Kerr era avanti all’intervallo 68-49. Non solo Curry, ma dalla panchina per Golden State ci sono anche 24 punti di Moses Moody. Per Phoenix ottima prestazione di Devin Booker, che mette a referto 38 punti.

Sconfitta pesante per i Milwaukee Bucks, che crollano in Canada contro i Toronto Raptors, che si impongono per 128-100. Match sempre in controllo per i canadesi, che chiudono avanti di diciannove punti all’intervallo e poi amministrano agevolmente il risultato. I migliori tra i Raptors sono Scottie Barnes e RJ Barrett, entrambi a quota 23 punti; mentre ai Bucks non basta un Giannis Antetokounmpo da 22 punti e 8 rimbalzi.

Il quintetto titolare di Atlanta si esalta contro gli Orlando Magic ed è la chiave nel successo 127-112 degli Hawks, che sono sempre privi dell’infortunato Trae Young. Cinque giocatori con almeno quindici punti a testa, dove i migliori sono Zaccharie Risacher (21 punti) e Nickeil Alexander-Walker (20). In casa Orlando sfiora la tripla doppia Paolo Banchero, che chiude con 22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Dopo sei sconfitte consecutive, si sbloccano i New Orleans Pelicans, che ottengono la prima vittoria contro gli Charlotte Hornets per 116-112 grazie ad una bella rimonta nell’ultimo quarto, chiuso 29-19. Trey Murphy III è il miglior marcatore dei Pelicans con 21 punti, ma dalla panchina arriva un contributo fondamentale di Josè Alvarado (18 punti). A Charlotte non basta la doppia doppia del rookie Kon Knueppel da 20 punti e 12 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2025-2026 (5 NOVEMBRE)

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 128-100

Atlanta Hawks – Orlando Magic 127-112

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 113-111

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 116-112

Golden State Warriors – Phoenix Suns 118-107

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 107-126