NBA, i risultati della notte. Detroit non si ferma più, Chicago espugna Denver. Bene Fontecchio

Sono otto le partite della notte NBA. Simone Fontecchio mette il suo contributo nella vittoria di misura dei suoi Miami Heat contro i New York Knicks. Finisce 115-113 per Miami al termine di un match dal finale vibrante, con i Knicks che hanno avuto ben tre occasioni per pareggiare l’incontro negli ultimi tredici secondi. Per gli Heat il migliore è Kel’El Ware con una doppia doppia da 16 punti e 14 rimbalzi, oltre ad una stoppata decisiva su Karl-Anthony Towns (22 punti e 15 rimbalzi). Un’ottima prestazione di Simone Fontecchio, visto che l’azzurro mette a referto 14 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in venti minuti di utilizzo.

Non si fermano più i Detroit Pistons, che infilano la decima vittoria consecutiva, battendo 127-112 gli Indiana Pacers grazie ad un Jalen Duren da 31 punti e 15 rimbalzi e ad un sempre più sorprendente Daniss Jenkins da 26 punti. Detroit ha il miglior record nella Eastern Conference (12-2), ma non della lega, perchè quello è in possesso degli Oklahoma City Thunder (14-1), anche loro vittoriosi agevolmente nella notte contro i New Orleans Pelicans per 126-109 con 26 punti di Chet Holmgren e 23 di Shai Gilgeous-Alexander.

Colpo esterno dei Chicago Bulls, che vincono a Denver 130-127, resistendo alla rimonta finale dei Nuggets. I migliori per Chicago sono Josh Giddey con 21 punti e 14 rimbalzi e Ayo Dosunmu, che dalla panchina firma 21 punti. A Denver non basta la solita clamorosa prestazione di Nikola Jokic, che chiude con una tripla doppia da 36 punti, 18 rimbalzi e 13 assist.

La seconda forza della Eastern Conference sono i Cleveland Cavaliers, che vincono 118-106 contro i Milwaukee Bucks, che proseguono una stagione altalenante con il terzo ko nelle ultime cinque partite. La notizia peggiore, però, per i Bucks è l’infortunio all’inguine di Giannis Antetokounmpo, che è rimasto in campo solo tredici minuti (14 punti) prima di farsi male. Cleveland, invece, è trascinata dai 37 punti di Donovan Mitchell.

Ennesima vittoria in rimonta dei Philadelphia 76ers, che recuperano i Los Angeles Clippers nell’ultimo quarto e vincono 110-108. Per i Sixers ci pensa il solito Tyrese Maxey, che firma 39 punti in una stagione finora clamorosa e che lo vede al secondo posto nella classifica dei migliori marcatori della NBA. I Clippers rimpiangono le occasioni avute nel finale, con James Harden (28 punti), che ha avuto per due volte la tripla della vittoria.

Con due clamorose stoppate prima di Brandon Ingram (27 punti) e poi di Scottie Barnes (16 punti), i Toronto Raptors piegano 110-108 gli Charlotte Hornets, a cui non bastano i 24 punti del rookie Kon Knueppel. Tutto facile per i Minnesota Timberwolves, che vincono 120-96 contro i Dallas Mavericks, sempre più in crisi. Il migliore per i T’Wolves è Naz Reid con una doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2025-2026 (18 NOVEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 118-106

Detroit Pistons – Indiana Pacers 127-112

Philadelphia 76ers – Los Angeles Clippers 110-108

Miami Heat – New York Knicks 115-113

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 110-108

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 120-96

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 109-126

Denver Nuggets – Chicago Bulls 127-130