NBA, i risultati della notte. Curry trascina Golden State. Detroit non si ferma, vincono Lakers e Clippers

Sono nove le partite della notte NBA e tutte valevoli anche per la NBA Cup. I Detroit Pistons continuano la loro striscia positiva e arrivano al nono successo consecutivo, superando i Philadelphia 76ers con il punteggio di 114-105 grazie ad un ultimo quarto da 26-15. Con molte tante assenze (soprattutto quella di Cade Cunningham), i Pistons vengono trascinati dai 21 punti di Javonte Green e dai 19 di Daniss Jenkins, mentre ai Sixers non bastano i 31 punti del solito Tyrese Maxey.

Partita dal punteggio altissimo tra New York e Miami e sono i Knicks a spuntarla per 140-132 dopo un secondo quarto in cui mettono a referto addirittura 46 punti. Il migliore di New York è sicuramente Karl-Anthony Towns con una doppia doppia da 39 punti e 11 rimbalzi, ma dalla panchina esce un clamoroso Landry Shamet da 36 punti, suo massimo in carriera. Per Miami ci sono 38 punti per Norman Powell, mentre Simone Fontecchio si ferma a 9 punti e 2 rimbalzi con quasi 15 minuti di utilizzo.

Un viaggio in lunetta perfetto di Steph Curry a sei secondi dalla fine decide la sfida tra Golden State e San Antonio. I Warriors vincono 109-108 contro gli Spurs al termine di un match tiratissimo, guidati proprio dalla loro stella, che mette a referto 49 punti con nove triple segnate. A San Antonio non bastano le doppie doppie di Victor Wembanyama (26 punti e 12 rimbalzi) e di De’AAron Fox (24 punti e 10 assisst).

Servono due tempi supplementari per mettere fine alla contesta tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Vincono i Clippers per 133-127 guidati da una pazzesca tripla doppia di James Harden, che mette a referto 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, mentre per i Mavs il migliore è Naji Marshall con 28 punti e 8 rimbalzi. Un solo overtime invece tra Milwaukee e Charlotte, con il successo dei Bucks per 147-134. I padroni di casa hanno una grande prova di Kyle Kuzma con 29 punti e 10 rimbalzi, mentre Giannis Antetokounmpo firma 25 punti e ben 18 assist. Per Charlotte ci sono 32 punti di Miles Bridges e del rookie Kon Knuppel.

Vincono i Clippers e lo fanno anche i Lakers. I gialloviola vincono agevolmente contro i New Orleans Pelicans per 118-104 guidati dalle doppie doppie di Luka Doncic (24 punti e 12 assist) e di Deandre Ayton (20 punti e 16 rimbalzi). Tutto molto facile per gli Houston Rockets, che piegano in casa 140-116 i Portland Trail Blazers con un Kevin Durant da 30 punti e con Alperen Sengun che sfiora la tripla doppia, concludendo con 25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

In chiusura poi i successi di Minnesota ed Orlando. I Timberwolves piegano davanti ai lori tifosi i Sacramento Kings per 124-110 con 30 punti di Anthony Edwards e la doppia doppia di Julius Randle (26 punti e 11 rimbalzi), mentre agli ospiti non basta un Domantas Sabonis da 34 punti e 11 rimbalzi e la tripla doppia di Russell Westbrook (13 punti, 14 assist e 10 rimbalzi). I Magic, invece, vincono contro i Brooklyn Nets per 105-98 in un match a basso punteggio rispetto al resto della nottata, guidati dai 25 punti di Franz Wagner.

RISULTATI NBA 2025-2026 (15 NOVEMBRE)

New York Knicks – Miami Heat 140-132

Orlando Magic – Brooklyn Nets 105-98

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 114-105

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 140-116

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 147-134 d.t.s

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 124-110

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 104-118

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 127-133 d.t.s

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 108-109