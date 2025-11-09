NBA, i risultati della notte (9 novembre): vittoria per i Miami Heat di Simone Fontecchio, Lakers ko ad Atlanta. Successi anche per Spurs, Suns e Nuggets

Un’altra grande notte da mandare in archivio quella completata da pochi minuti in NBA, con otto partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano, con il nostro Simone Fontecchio sceso in campo con i suoi Miami Heat.

Successo esterno dei Dallas Mavericks (3-7) contro i Washington Wizards (1-9) per 105-111 con ben 30 punti e 8 rimbalzi di Naji Marshall entrato dalla panchina e 14 punti con 9 rimbalzi di P.J. Washington – 12 punti e 7 rimbalzi per la prima scelta al draft 2025 Cooper Flagg, con 25 punti di CJ McCollum tra le fila dei Wizards. Affermazione interna per i Philadelphia 76ers (6-3) sui Toronto Raptors (5-5) col punteggio di 130-120: 31 punti di Tyrse Maxey e tripla doppiadi uno scatenato Trendon Watford (20 punti, 17 rimbalzi e 10 assist), con 29 punti di Joel Embiid – 22 punti equamente divisi tra Immanuel Quickley e RJ Barrett tra i canadesi. Vittoria casalinga per gli Atlanta Hawks (5-5) sui Los Angeles Lakers per 122-102 grazie ai 21 punti di Mouhamed Gueye – alla tripla dopia sfiorata da Dyson Daniels (10 punti, 8 rimbalzi e 13 assist) – ai Lakers non bastano i 22 punti e 11 rimbalzi di Luka Doncic e la doppia doppia di Jarred Vanderbilt subentrato a partita in corso ad evitare il ko.

I Cleveland Cavaliers (7-3) esultano di fronte al pubblico amico prevalendo sui Chicago Bulls (6-3) per 128-122: 29 punti di Donovan Mitchell e altrettanti (29) messi a referto da De’Andre Hunter, con 24 punti e 8 rimbalzi di Evan Mobley – 19 punti per Isaac Okoro e 18 punti con 11 rimbalzi di Jalen Smith entrato dalla panchina. Vincono in casa anche i Miami Heat (6-4) contro i Portland Trail Blazers (5-4) col punteggio di 136-131 grazie ai 22 punti di Norman Powell e ai 29 di Nikola Jovic che non era partito in quintetto – 7 punti in quasi 18’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con Deni Avidja che per i Trail Blazers accarezza la tripla doppia (33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) al pari di Jhrue Holiday (18 punti, 9 rimbalzi e 13 assist). Rispettano il fattore campo anche i San Antonio Spurs (7-2) contro i New Orleand Pelicans (2-7) per 126-119: 18 punti e 18 rimbalzi di Victor Wembanyama, con 24 punti di De’Aaron Fox e 16 punti di Devin Vassell – 41 punti e 9 rimbalzi per Trey Murphy III miglior realizzatore dei Pelicans.

I Denver Nuggets (7-2) piegano la resistenza degli Indiana Pacers (1-8) vincendo col punteggio di 117-100 grazie all’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist), con 17 punti di Tim Hardaway Jr. – 25 punti di Aaron Nesmith e 22 di Andrew Nembhard tra le fila dei Pacers. Nell’ultimo match che chiudeva la lunga notte NBA i Phoenix Suns (5-5) espugnano Los Angeles battendo a domicilio i Clippers (3-6) per 103-114: decisivo Devin Booker con 21 punti, 10 rimbalzi e 9 assist insieme a Mark Williams con 19 punti – 21 punti e 15 rimbalzi di Ivica Zubac e 13 punti con 13 assist di James Harden per i californiani che però non evitano il ko.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Dallas Mavericks 105-111

Philadelphia 76rs-Toronto Raptors 130-120

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 122-102

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 128-122

Miami Heat-Portland Trail Blazers 136-131

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 126-119

Denver Nuggets-Indiana Pacers 117-100

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 103-114