NBA, i risultati della notte (7 novembre): Phoenix Suns, terzo quarto d’autore sui Clippers

Solo una partita, ed è un caso davvero molto particolare, nella notte NBA che si è appena conclusa. E non è forse un caso, visto che nella prossima ci sarà di nuovo il consesso della NBA Cup, che ha parzialmente modificato le carte in tavola quando si tratta di parlare della programmazione della lega professionistica americana.

Sono i Phoenix Suns (4-5) a vincere, pur senza convincere, contro i Los Angeles Clippers (3-5). Il 115-102 finale nasconde un match ricco di capovolgimenti di fronte, idealmente testimoniati dai punteggi dei quarti: 31-27, 17-24, 40-23, 27-28. E, in effetti, è proprio il terzo periodo a risultare decisivo in ogni sua forma.

Protagonista principale è Jalen Green (al suo debutto dopo l’arrivo causato dal mega-scambio a 7 che ha spedito Kevin Durant agli Houston Rockets), che realizza 29 punti con 6/13 dall’arco dei tre punti, ma in linea generale i Suns si trovano con sei uomini in doppia cifra con Devin Booker che fa agilmente il suo a quota 24. Doppia doppia per Mark Williams con 13 e 10 rimbalzi. Dall’altra parte 23 con 11 rimbalzi per Ivica Zubac, poi è molto più ampio il contributo della panchina rispetto al quintetto base, visti i tre oltre quota 10 che provengono da lì a partire dai 17 di Cam Christie.

Nella prossima notte ci sarà un ciclo di 11 partite legato alla NBA Cup, con diversi debutti in tal senso. Il tutto per far ripartire interamente la lega, dopo quella che si può quasi considerare una notte di calma relativa.