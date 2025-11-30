NBA, i risultati della notte (30 novembre): colpo di Detroit a Miami

Torna a correre la regular season 2025-2026 della NBA, con otto partite disputate tra ieri sera e la notte appena trascorsa, e riflettori puntati sulla spettacolare vittoria dei Detroit Pistons a Miami. In una sfida da 273 punti complessivi, la squadra di Cade Cunningham — autore di 29 punti e della giocata decisiva nel finale — espugna la Kaseya Center per 138-135, resistendo alla rimonta da -22 degli Heat e consolidando così il primato a Est con un brillante 16-4 di record.

I Detroit Pistons tornano dunque al successo battendo i Miami Heat 138-135 al termine di una gara spettacolare. Protagonista Cade Cunningham con 29 punti, mentre l’ex di serata Duncan Robinson ne firma 18 nel suo primo ritorno a Miami. Gli Heat rimontano dal -22 fino al 133-131, ma una zingarata di Cunningham chiude i conti. Detroit, spinta anche dai 26 punti di Harris, consolida il primato a Est con un eccellente 16-4 di record. Non è sceso in campo Simone Fontecchio. I Charlotte Hornets ribaltano una gara folle contro Toronto vincendo 118-111. Sotto di 17 nel primo tempo, trovano in Miles Bridges l’eroe della notte. L’ala chiude con 35 punti, di cui 10 nell’overtime, spezzando la striscia di nove vittorie dei Raptors. Decisivo anche il rookie Kon Knueppel, autore della tripla del pareggio nei secondi finali. In overtime Toronto parte meglio, ma Charlotte chiude 118-111 e conquista la prima striscia vincente della stagione.

Anthony Edwards trascina Minnesota con 39 punti e una tripla improbabile a 14’’ dalla sirena, regalando ai Timberwolves il 119-115 sui Boston Celtics. Dopo il +12 costruito da Edwards a metà quarto periodo, Boston rientra con un 12-0 firmato principalmente da un incontenibile Jaylen Brown (41 punti), ma nel finale il talento dei Wolves fa la differenza. Decisivi anche Randle e DiVincenzo, mentre ai Celtics non bastano i 19+18 di Queta. Minnesota batte così per la prima volta in stagione una squadra sopra il 50% di vittorie. Pascal Siakam ha regalato agli Indiana Pacers una vittoria mozzafiato a Chicago, firmando il jumper decisivo a un secondo dalla sirena per il 103-101 finale. Dopo il grande avvio con l’exploit di Huff, Indiana ha condotto a lungo prima di subire il rientro dei Bulls, trascinati da Giddey e Jones. Nel finale caotico, tra sorpassi e chiamate arbitrali ribaltate, i Pacers hanno trovato la zampata giusta con Siakam e Nembhard. Chicago ha avuto l’ultimo lampo con Jones, ma la precisione dell’ex Raptors ha chiuso la contesa.

I Warriors, privi di Stephen Curry, piegano i Pelicans 104-96 grazie a un Jimmy Butler da 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Non bastano a New Orleans i 25 punti di Zion Williamson, mentre l’espulsione di Fears nel finale pesa sulle chance di rimonta. Decisive per Golden State le triple di Kuminga nel quarto periodo e l’energia di Payton II, protagonista con 19 punti e 11 rimbalzi. I Denver Nuggets dominano a Phoenix vincendo 130-112 grazie a un Jokic immarcabile (26 punti, 10 assist e 7/7 dal campo) e alle 22 triple di squadra. Murray ne aggiunge 24, mentre Hardaway Jr. firma 23 punti con 7 bombe: troppo per i Suns, che restano in partita fino all’inizio del quarto periodo prima del decisivo allungo Nuggets. Cooper Flagg trascina Dallas con 35 punti e Klay Thompson firma una quarta frazione da 17 punti, compresa la tripla decisiva a meno di due minuti dalla fine, per il 114-110 con cui i Mavericks rimontano e battono i Clippers all’Intuit Dome. A Los Angeles non bastano i 30 di Leonard e la quasi tripla doppia di Harden, mentre i Mavs interrompono la striscia negativa sfruttando i 18 turnover avversari.

RISULTATI NBA 2025-2026 (29 NOVEMBRE)

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 119-115

Charlotte Hornets – Toronto Raptors 118-111

Indiana Pacers – Chicago Bulls 103-101

Miami Heat – Detroit Pistons 135-138

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 116-99

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 104-96

Phoenix Suns – Denver Nuggets 112-130

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 110-114