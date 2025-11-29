NBA, i risultati della notte (29 novembre): Doncic e Reaves trascinano i Lakers, vincono anche Knicks e Thunder. Nuggets ko contro gli Spurs

Dopo la pausa per il tradizionale Thanksgiving day, la NBA è ritornata in campo questa notte con undici partite disputate e valevoli sia per la regular season 2025-2026 che per la Emirates Cup: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano.

Gli Atlanta Hawks (12-8) vincono in casa contro i Cleveland Cavaliers (12-8) per 130-123 con la tripla doppia di uno scatenato Jalen Johnson (29 punti, 12 rimbalzi e 12 assist) e 30 punti di Nickeil Alexander-Walker – ai Cavaliers non bastano i 42 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Evan Mobley (20 punti e 14 rimbalzi). Colpo esterno dei Philadelphia 76ers (10-8) contro i Brooklyn Nets (3-15) per 103-115: 22 punti e 9 rimbalzi di Tyrese Maxey e 19 punti e 9 assist di Quentin Grimes, con 23 punti e 9 rimbalzi di Egor Demin tra i padroni di casa. Affermazione interna per i Charlotte Hornets (5-14) sui Chicago Bulls (9-9) per 123-116 con 27 punti di Brandon Miller e 22 punti di Miles Bridges – 25 punti e 11 rimbalzi di Josh Giddey tra le fila dei Bulls. Blitz fuori casa degli Orlando Magic (12-8) sui Detroit Pistons (15-4) col punteggio di 109-112: Desmond Bane sugli scudi con 37 punti al pari di Franz Wagner (21 punti), con Cade Cunningham che piazza una tripla doppia (39 punti, 13 rimbalzi e 11 assist) ma non serve ad evitare il ko.

Gli Indiana Pacers (3-16) rispettano il fattore campo contro i Washington Wizards (2-16) per 119-86 grazie a 24 punti e 11 rimbalzi di Pascal Siakam e 20 punti di Bennedict Mathurin – Alex Sarr top score degli ospiti con 24 punti e 9 rimbalzi. I New York Knicks (12-6) esultano al Madison Square Garden contro i Milwaukee Bucks (8-12) vincendo per 118-109 con 37 punti di Jalen Brunson e la doppia doppia di Josh Hart (19 punti e 15 rimbalzi), mentre Giannis Antetokounmpo sfiora la tripla doppia (30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist) per i Bucks. Successo interno anche per gli Oklahoma City Thunder (19-1) contro i Phoenix Suns (12-8) col punteggio di 123-119: Shai Gilgeous-Alexander ancora decisivo per i campioni in carica con 37 punti, con 23 punti di Chet Holmgren e 11 punti di Jalen Williams al rientro dopo l’infortunio – 24 punti di Collin Gillespie e 21 di Devin Booker tra le fila dei Suns. I San Antonio Spurs(13-5) prevalgono sui Denver Nuggets (13-5) per 139-136 grazie ai 35 punti di Devin Vassell e alla doppia doppia di Julian Champagnie (25 punti e 10 rimbalzi), con Nikola Jokic che accarezza la tripla doppia (21 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) insieme a Jamal Murray che mette a referto 37 punti per i Nuggets.

Gli Utah Jazz (6-12) vincono in casa contro i Sacramento Kings (5-15) per 128-119: 31 punti di Keyonte George e 28 punti di Lauri Markkanen decisivi, con 34 punti di Zach LaVine e Russell Westbrook che piazza una tripla doppia (16 punti, 12 rimbalzi e 14 assist) per i Kings. Vittoria interna per i Los Angeles Lakers (14-4) sui Dallas Mavericks (5-15) per 129-119: Luka Doncic segna 35 punti e 11 assist contro la sua ex squadra, con 38 punti di Austin Reaves e 13 punti di LeBron James – 13 punti e 11 assist per la prima scelta al Draft 2025 Copper Flagg tra le fila di Dallas. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Memphis Grizzlies (8-12) battono a domicilio i Los Angeles Clippers (5-14) per 107-112 grazie ai 24 punti di Jaren Jackson Jr. e ai ben 19 rimbalzi raccolti da Zach Edey – 39 punti di Kawhi Leonard e 23 punti con 11 assist di James Harden per i Clippers.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

