NBA, i risultati della notte (26 novembre): Doncic trascina i Lakers sui Clippers, Wizards alla seconda vittoria

Tre le partite NBA disputate questa notte, tutte all’interno del contesto che si lega alla NBA Cup. Sia in questa che nella prossima notte ci sarà tanta attenzione verso ciò che porta al torneo con conclusione nel mese di dicembre, e che ancora oggi qualche situazione di confusione tra i giocatori la genera, come ampiamente dimostrato dalle parole di alcuni di loro.

Nel girone A arriva un’abbastanza clamorosa seconda vittoria stagionale dei Washington Wizards (2-15), che vanno 1-2 battendo gli Atlanta Hawks (11-8 e 1-2) per 132-111. Merito di uno straripante CJ McCollum che realizza 46 punti con 10 triple, ma anche delle doppie doppie di Alex Sarr (27 e 11 rimbalzi) e Khris Middleton (10 e 12 aasist). Per gli Hawks 22 di Kristaps Porzingis, 20 di Onyeka Okongwu e 17 di Zaccharie Risacher.

Nel girone B gli Orlando Magic (11-8) vanno 3-0 sconfiggendo i Philadelphia 76ers (9-8 e 0-3) con un roboante 103-144 e mandando nove uomini in doppia cifra. Non è record NBA, ma è comunque impressionante. In particolare, sono 31 i punti dalla panchina di Anthony Black, al suo career high, mentre Franz Wagner fa 21 e Desmond Bane 15. Per i padroni di casa 20 di Tyrese Maxey.

Sempre nello stesso raggruppamento, la sfida più attesa è rappresentata dal confronto di Los Angeles tra Lakers (12-4) e Clippers (5-12). Sono i gialloviola, che scappano nell’ultimo quarto, a prevalere per 135-118; Luka Doncic, tanto per cambiare, sfiora la tripla doppia con 43 punti, 9 rimbalzi e 13 assist, seguito da Austin Reaves a quota 31 e LeBron James a 25. Non basta ai Clippers l’intero quintetto in doppia cifra con James Harden a quota 29 e Kawhi Leonard a 19.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA CUP

Girone A

Washington Wizards-Atlanta Hawks 132-113

Girone B

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 135-118

Philadelphia 76ers-Orlando Magic 103-144