NBA, i risultati della notte (25 novembre): vittoria casalinga per gli Heat di Fontecchio. Successi anche per Pistons, Rockets e Nuggets

Prosegue spedita la regular season 2025-2026 della NBA, con ben dieci partite disputate nella notte appena trascorsa dove è sceso in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Miami Heat: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto al di là dell’Oceano Atlantico.

Colpo esterno dei Detroit Pistons (16-2) contro gli Indiana Pacers (2-15) per 117-122 con 24 punti e 11 rimbalzi di Cade Cunningham e 19 punti di Jalen Duren – 24 punti di Pascal Siakam tra le fila dei vice-campioni uscenti. Affermazione casalinga dei Toronto Raptors (13-5) contro i Cleveland Cavaliers (12-7) per 110-99 grazie ai 37 punti di Brandon Ingram – 17 punti e 8 assist per Donovan Mitchell tra i ‘Cavs’. Successo esterno dei New York Knicks (10-6) sui Brooklyn Nets (3-14) col punteggio di 100-113: Karl-Anthony Towns piazza una doppia doppia da 37 punti e 12 rimbalzi, con 27 punti di Jalen Brunson – Noah Clownney top scorer dei Nets con 31 punti. Rispettano il fattore campo i Miami Heat (12-6) contro i Dallas Mavericks (5-14) per 106-102: 24 punti di Tyler Herro e doppia doppia di Ke’El Ware (20 punti e 18 rimbalzi), con 8 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 21’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchiopartito dalla panchina – 27 punti di P.J. Washington per i texani.

I Denver Nuggets (13-4) battono a domicilio i Memphis Grizzlies (6-12) per 115-125: ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (17 punti, 10 rimbalzi e 16 assist) e 29 punti di Jamal Murray, con 26 punti e 10 rimbalzi di Jock Landale entrato a partita in corso. Blitz fuori casa anche per i Portland Trail Blazers (8-10) che sorprendono i Milwaukee Bucks (8-10) per 103-115 grazie ai 35 punti di Jerami Grant e ai 22 punti di Deni Avidja – Bobby Portis top scorer dei Bucks con 22 punti. I New Orleans Pelicans (3-15) esultano di fronte al proprio pubblico prevalendo sui Chicago Bulls (9-8) col punteggio di 143-130 grazie ai 29 punti di Zion Williamson e alla doppia doppia di Saddiq Bey (20 punti e 13 rimbalzi), con 28 punti di Ayo Dosunmu e 24 punti di Coby White per i Bulls. Gli Houston Rockets (11-7) fanno la voce grossa a Phoenix battendo i Suns (11-4) per 92-114: Amen Thompson trascina i suoi con 28 punti, mentre Dillon Brooks mette a referto 29 punti ma non bastano a Phoenix ad evitare il ko.

I Golden State Warriors (10-9) non tremano in casa contro gli Utah Jazz (6-12) per 134-117 grazie ai 31 punti di Steph Curry e ai 20 punti di Buddy Hield subentrato durante la partita – 28 punti di Keyonte George tra le fila dei Jazz. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Sacramento Kings (4-13) piegano all’overtime i Minnesota Timberwolves (10-6) per 117-112: DeMar DeRozan trascina i suoi con 33 punti al pari di Keegan Murray (26 punti e 15 rimbalzi), con Anthony Edwards che piazza addirittrura 43 punti ma non bastano ad evitare il ko ai Timberwolves insieme ai 17 punti e 10 rimbalzi di Julius Randle.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Detroit Pistons 117-122

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 110-99

Brooklyn Nets-New York Knicks 100-113

Miami Heat-Dallas Mavericks 106-102

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 115-125

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 103-115

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls 143-130

Phoenix Suns-Houston Rockets 92-114

Golden State Warriors-Utah Jazz 134-117

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 117-112 dTs