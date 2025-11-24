NBA, i risultati della notte (24 novembre): OKC continua a vincere, successi anche per Lakers e Celtics

Otto le partite andate in scena nella notte italiana tra domenica e lunedì. Tante, come sempre, le sorprese che hanno accompagnato questo nuovo turno dell’NBA, con risultati inaspettati e prestazioni incredibili. Andiamo insieme a ricapitolare tutto quello che è successo questa notte.

Nel primo match, in programma nella serata italiana, i Miami Heat (11-6) si sono imposti per 117-127 sul campo dei Philadelphia 76ers (9-7). Quarta vittoria consecutiva per Fontecchio e compagni, grazie soprattutto ai due quarti finali. L’italiano ha messo a referto 6 punti, 3 rimbalzi e 2 assist mentre il top scorer del match è stato Norman Powell con 32 punti. Vittoria interna, invece, per gli Atlanta Hawks (11-7) che battono 113-110 Charlotte Hornets (4-13). Sesto ko di fila per gli Hornets mentre gli Hawks continuano il loro positivo avvio di stagione grazie anche a Jalen Johnson, a segno con 28 punti ed 11 assist.

Vincono anche i Boston Celtics (9-8) che battono in casa gli Orlando Magic (10-8) 138-129. Celtics travolgenti già a fine primo tempo con un vantaggio di 23 lunghezze ma nella ripresa i Magic si sono avvicinati, senza però mai impensierire gli avversari per la vittoria. 35 i punti di Jaylen Brown, 30 quelli di Jett Howard. Successo casalingo convincente anche quello dei Cleveland Cavaliers (12-6) che superano 120-105 i Los Angeles Clippers (5-12). I CAVS chiudono il match nei primi minuti del quarto finale mentre Harden non trascina la sua squadra chiudendo con uno 0/8 da tre. Top scorer del match Donovan Mitchell con 37 punti.

Passano anche i Toronto Raptors (12-5) che in casa battono 119-109 i Brooklyn Nets (3-13). Settima vittoria consecutiva per i Raptors che controllano per tutti i 48′ il loro vantaggio. Ai Nets non bastano i 26 punti di Tyrese Martin ed i 25 di Michael Porter. Vincono agilmente anche gli Oklahoma City Thunder (17-1) che in casa battono 122-95 i Portland Trail Blazers (7-10). Partita indirizzata già nel primo quarto con OKC che ne segna 39, con 17 punti di Gilgeous-Alexander, che chiuderà con 37 punti a referto. Arriva così a nove la striscia vincente di OKC nonostante gli infortuni.

Successo interno dei Phoenix Suns (11-6) che superano in casa 111-102 i San Antonio Spurs (11-5). I Suns, dopo essere stati sotto di 11 punti, hanno ribaltato il match nel terzo periodo, grazie all’apporto di Booker che ha chiuso con 24 punti. Per gli Spurs la mancanza di Wembanyama costa caro, nonostante i 26 punti di Fox. Nell’ultima partita in programma i Los Angeles Lakers (12-4) hanno battuto di misura gli Utah Jazz (5-11), al termine di un match chiuso 106-108. Dopo le continue rimonte ed i parziali delle due squadre sono stati i Lakers ad avere la meglio, grazie anche ai 33 punti di Doncic ed ai 17 di Lebron James, alla prima partita in trasferta della stagione.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Miami Heat 117-127

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 113-110

Boston Celtics-Orlando Magic 138-129

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers 120-105

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 119-109

Oklahoma City Thunder- Portland Trail Blazers 122-95

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 111-102

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 106-108