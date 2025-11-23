NBA, i risultati della notte (23 novembre): James Harden risorge, 55 punti da record per i Clippers!

Sette le partite giocate nella notte NBA, ed è uno di quei sabati in cui la storia torna a bussare alla porta della lega professionistica americana. Lo fa in vari modi diversi, ma soprattutto ritrovando il volto di un uomo che sembrava praticamente impronosticabile.

Il nome, chiaramente, è quello di James Harden, che nella vittoria dei Los Angeles Clippers (5-11) sugli Charlotte Hornets (4-12) s’inventa un numero da bei tempi andati: 55 punti con 10/16 da tre, una di quelle performance che usava realizzare al tempo del suo picco. Il dato non è solo record di franchigia per i Clippers, ma segna anche la prima volta in cui uno stesso giocatore è il top scorer storico su singola giornata per due team diversi (ai Rockets fece anche di meglio: 61). Certo, si può dire il Barba fosse in ottima forma viste le ultime uscite, ma 55 sono il segno del fuoriclasse assoluto che è sempre rimasto. Per gli Hornets 26 di Kon Knueppel.

Gli Orlando Magic (10-7) prevalgono sui New York Knicks (9-6) per 133-121, facendo leva sui cinque uomini in doppia cifra e su un grande Franz Wagner da 37 punti (bene anche Desmond Bane con 27 e Jalen Suggs con 26); 33 con 11 assist per Jalen Brunson in casa Knicks. Gli Atlanta Hawks (10-7) regolano i New Orleans Pelicans (2-15), ormai destinati a una stagione più che anonima, per 98-115 festeggiando i 30 di Kristaps Porzingis, i 21 di Vit Krejci dalla panchina e la quasi tripla doppia di James Johnson (18-11-9). Per i Pelicans 20 di Derik Queen.

Si impongono nel finale i Chicago Bulls (9-7) contro i Washington Wizards (1-15), che mancano di pochissimo la seconda vittoria stagionale. 121-120 con il 2/2 a 34″ dalla fine di Tre Jones in una giornata da 28 punti per Nikola Vucevic e da tripla doppia (18-12-11) per Josh Giddey, mentre per i Wizards ce ne sono 20 dallapanchina di Cam Whitmore e 18 di CJ McCollum. Restano altissime le marce per i Detroit Pistons (14-2), che battono i Milwaukee Bucks (8-9) per 116-129, spingendo fortissimo per tre quarti e avendo una notte al gusto di 29-8-10 da Cade Cunningham. Per i Bucks, che non possono certo definirsi al completo, 24 di Ryan Rollins.

I Memphis Grizzlies (6-11) sbancano il parquet dei Dallas Mavericks (5-13) per 96-102, e lo fanno trovando risorse sia dal quintetto base (i 20 di Santi Aldama) che dalla panchina (i 17 di Cam Spencer). Per i Mavericks 22 sempre dalla panchina di Klay Thompson. Infine, nonostante un Nikola Jokic da 44 punti e 13 rimbalzi, i Denver Nuggets (12-4) vengono sorpresi dai Sacramento Kings (4-13). 123-128 il finale, con l’accoppiata Russell Westbrook-Dennis Schroder che stavolta funziona (21 a testa con 11 assist per il primo).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 116-131

Orlando Magic-New York Knicks 133-121

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks 98-115

Chicago bulls-Washington Wizards 121-120

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 116-129

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 96-102

Denver Nuggets-Sacramento Kings 123-128