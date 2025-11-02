NBA, i risultati della notte (2 novembre): Sacramento resiste su Milwaukee, Banchero brilla con Orlando, Durant trascina Houston

Si sono disputati tra ieri sera e questa notte sei match della stagione NBA con successi per Sacramento, Minnesota, Orlando, Indiana, Houston e Detroit. I Kings si impongono nel finale contro Milwaukee, mentre Paolo Banchero guida i Magic al secondo successo consecutivo. Kevin Durant trascina i Rockets contro Boston, i Pacers tornano a vincere dopo cinque sconfitte, e i Pistons ribaltano Dallas nella sfida di Città del Messico.

Nella serata di ieri Sacramento resiste nel finale e batte Milwaukee 135-133. Zach LaVine (31 punti) e DeMar DeRozan (29) trascinano i Kings, che si impongono nonostante la rimonta dei Bucks guidati da Giannis Antetokounmpo (26 punti, 11 rimbalzi). Decisivi nel finale i liberi di Dennis Schroder (24 punti), dopo una palla persa del greco a 19’’ dalla sirena. Per Sacramento anche 24 punti e 13 rimbalzi di Domantas Sabonis. Minnesota torna al successo senza Edwards e si impone 122-105 su Charlotte. Guidati da Julius Randle (30 punti), i Timberwolves interrompono la serie negativa e superano gli Hornets grazie a un parziale di 36-18 nel terzo quarto. Donte DiVincenzo e Naz Reid contribuiscono con 18 punti ciascuno, mentre Rudy Gobert chiude con 14 punti e 15 rimbalzi. Per Charlotte, terza sconfitta di fila nonostante i 30 punti di Miles Bridges e i 18 di LaMelo Ball.

Orlando travolge Washington 125-94 con un grande Banchero. Paolo Banchero firma 28 punti e 11 rimbalzi in 26 minuti, guidando i Magic al secondo successo consecutivo. Franz Wagner aggiunge 25 punti e Wendell Carter Jr. chiude con 16 e 12 rimbalzi. Orlando domina a rimbalzo (53-40) e tiene gli avversari sotto i 100 punti per la prima volta in stagione. Per i Wizards, quarta sconfitta di fila nonostante i 17 punti di Keyshawn George. Indiana interrompe la striscia negativa e si impone 114-109 su Golden State. I Pacers trovano la prima vittoria stagionale grazie ai 25 punti di Quenton Jackson, 12 dei quali nel quarto periodo decisivo. Aaron Nesmith ne segna 31 e Pascal Siakam 27, con la tripla chiave del sorpasso nel finale. Per i Warriors, Stephen Curry chiude con 24 punti, Jimmy Butler con 20. Indiana, falcidiata dagli infortuni, reagisce dopo cinque sconfitte consecutive.

Nelle ultime due partite della notte Houston travolge Boston 128-101 con un super Durant. Kevin Durant domina con 26 punti in tre quarti, guidando i Rockets al terzo successo consecutivo e interrompendo la serie positiva dei Celtics. Amen Thompson sfiora la doppia doppia (17 punti e 9 rimbalzi), mentre Alperen Sengun aggiunge 16 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Boston, mai in partita, paga la stanchezza del back-to-back e chiude con 17 punti di Baylor Scheierman e 14 di Payton Pritchard. Infine, Detroit rimonta e batte Dallas 122-110 a Città del Messico. Jalen Duren trascina i Pistons con 33 punti e 10 rimbalzi, mentre Cade Cunningham firma una doppia doppia da 21 punti e 18 assist. Detroit domina l’ultimo quarto (35-17) e conquista la seconda vittoria consecutiva. Per i Mavericks, senza Anthony Davis, D’Angelo Russell segna 31 punti dalla panchina e il rookie Cooper Flagg chiude con 16.

RISULTATI NBA 2025-2026 (2 NOVEMBRE)

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings 133-135

Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves 105-122

Washington Wizards – Orlando Magic 94-125

Indiana Pacers – Golden State Warriors 114-109

Boston Celtics – Houston Rockets 101-128

Detroit Pistons – Dallas Mavericks 122-110