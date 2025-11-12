NBA, i risultati della notte (12 novembre): vincono Thunder e Knicks, Jokic trascina i Nuggets

La stagione NBA appena iniziata non si ferma e, nella notte italiana, sono andate in scena altre sei partite. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni dei match.

Il programma del 12 novembre si è aperto con la vittoria esterna dei Toronto Raptors (6-5) che hanno sconfitto, in trasferta, i Brooklyn Nets (1-10) con il punteggio di 109-119. Nets ancora fermi ad un successo stagionale mentre i Raptors continuano il loro discreto inizio di stagione, trascinati da Ingram (25 punti) e da Quickley (24 punti).

Vittoria interna dei New York Knicks (7-3) che battono agilmente i Memphis Grizzlies (4-8) per 133-120. Inizio convincente dei Knicks che nei primi due quarti hanno creato un vantaggio già fondamentale per il successo. Da segnalare la doppia doppia di Brunson (32 punti, 10 assist) e quella di Towns (21 punti, 13 rimbalzi). Successo casalingo anche per OKC (11-1) che ha la meglio sui Golden State Warriors (6-6) per 126-102. Protagonista Gilgeous-Alexander con 28 punti e 11 assist, per Curry solo 11 punti.

Match molto equilibrato quello tra Philadelphia 76ers (7-4) e Boston Celtics (5-7). Alla fine sono stati i 76ers a spuntarla grazie all’ultimo possesso ed ad un ultimo quarto vinto in rimonta. Per dei Celtics troppo altalenanti nella fase iniziale della stagione non bastano i 25 di Jaylen Brown, top scorer del match. Vittoria nettissima invece quella degli Utah Jazz (4-7) che in casa hanno la meglio sugli Indiana Pacers (1-10) con il punteggio di 152-128. Partita dominata in tutti e quattro i periodi grazie ad una sontuosa prestazione del finlandese Markkanen che ne piazza 35.

Nell’ultimo match in programma, i Denver Nuggets (8-2) hanno avuto la meglio in trasferta sui Sacramento Kings (3-8). Punteggio finale di 108-122 per la quinta vittoria consecutiva per Jokic ed i suoi compagni. Il serbo, anche oggi protagonista, ha concluso la sua partita con una doppia doppia da 35 punti e 15 rimbalzi, dando la spallata decisiva nel quarto finale.