NBA, i risultati della notte (10 novembre): Oklahoma City dice 10, vincono Celtics e Warriors

Sette partite si sono giocate nella notte NBA. E una notizia c’è già, quella legata agli Oklahoma City Thunder (10-1), prima franchigia stagionale a superare quota 10 vittorie grazie al 100-114 sui Memphis Grizzlies (4-7) ottenuto tramite un grande terzo quarto e i 35 del solito Shai Gilgeous-Alexander (21 per Chet Holmgren e Ajay Mitchell). Per i Grizzlies 17 di Jaren Jackson Jr. che è miglior realizzatore dei suoi.

Per i Milwaukee Bucks (6-4) sconfitta contro gli Houston Rockets (6-3), che giocano una gran seconda metà di gara e s’impongono per 115-122 con i 31 punti di Kevin Durant e i 23 con 11 rimbalzi e 7 assist di Alperen Sengun. Per i Bucks 37 di Giannis Antetokounmpo. Travolgenti i New York Knicks (6-3), che non hanno particolare pietà dei Brooklyn Nets (1-9) nella sfida tra vicini: 134-89 con Karl-Anthony Towns che scrive 28 e 12 rimbalzi sul tabellino, ma è quasi tutto il quintetto Knicks a funzionare. Per i Nets 25 di Michael Porter Jr., poi il quasi nulla.

I Boston Celtics (5-6) mettono insieme un successo significativo in volata contro gli Orlando Magic (4-6): nel 107-111 c’è anche, e soprattutto, il contributo di tre uomini, Jaylen Brown (27), Anfernee Simons (25 dalla panchina) e Derrick White (21). Per i Magic non bastano i 28 di Paolo Banchero e i 20 dell’accoppiata Franz Wagner-Jalen Suggs. Colpo sul filo di lana anche dei Detroit Pistons (8-2), che superano i Philadelphia 76ers (6-4) per 108-111 resistendo nel finale e trovando da Cade Cunningham 26 punti e 11 assist e da Jalen Duren 21 e 16 rimbalzi. Per i 76ers 33 di Tyrese Maxey e sei in dooppia cifra, ma non bastano.

I Golden State Warriors (6-5) non si fanno troppi problemi a regolare per 114-83 gli Indiana Pacers (1-9). Anche senza Curry in campo basta Jimmy Butler con la sua tripla doppia sfiorata (21-9-7), ma sono diversi i protagonisti dalla panchina tra cui Will Richard a quota 15. Per i Pacers 14 di Andrew Nembhard. Anche i Sacramento Kings (3-7) subiscono un perentorio 117-144 dai Minnesota Timberwolves (6-4). Questi mandano 7 uomini in doppia cifra con Anthony Edwards a 26, mentre per i Kings Zach LaVine fa anche lui 26, ma contro il 53% abbondante dal campo nonché 18/46 da tre c’è poco da fare.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks-Houston Rockets 115-122

New York Knicks-Brooklyn Nets 134-98

Orlando Magic-Boston Celtics 107-111

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 100-114

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons 108-111

Golden State Warriors-Indiana Pacers 114-83

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 117-144