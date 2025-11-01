NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers

Nella notte la NBA ha introdotto, all’interno del contesto della regular season, la NBA Cup al pubblico. Giornata legata a otto partite che, certo, fanno parte del normale calendario, ma che contemporaneamente inaugurano la competizione che ha riscosso anche un certo successo e la cui introduzione è stata anche dovuta a un’ispirazione, di questo va dato atto e merito, delle coppe nazionali europee.

Nel girone A è ancora notte per gli Indiana Pacers (0-5), che nonostante una prova di squadra tutto sommato accettabile perdono, travolti nel terzo quarto, dagli Atlanta Hawks (3-3) per 108-128. Bastano i 22 con 13 rimbalzi e 8 assist di Jalen Johnson e i 21 di Nickeil Alexander-Walker, per i Pacers 18 di Pascal Siakam e 17 di Jarace Walker.

I Cleveland Cavaliers (3-3) devono lasciar passare i Toronto Raptors (2-4) per 101-112. Non bastano i 29 di Evan Mobley e i 26 di De’Andre Hunter quando quasi tutta la squadra non li segue: a quel punto ecco che prevale il tris dei 20, dove 20 sono i punti che mettono insieme Brandon Ingram, RJ Barrett e, dalla panchina (nonché in 15 minuti) Jamison Battle.

I Phoenix Suns (2-4) riprendono un po’ di fiducia sconfiggendo nettamente gli Utah Jazz (2-3) per 118-96. Splendida la prova di Devin Booker, che vola a 36 punti e, nel suo sostanziale duello personale, riesce anche ad avere la meglio su Lauri Markkanen (33). Per i Suns conta, però, che siano cinque gli uomini in doppia cifra.

Nel girone B i Boston Celtics (3-3) passano sul filo di lana, per 108-109 sui Philadelphia 76ers (4-1), vincendo la terza partita di fila e provocando il primo ko di Joel Embiid (20 per lui) e compagni. Ai Sixers non basta una notte da 26-8-14 di Tyrese Maxey; Jaylen Brown scrive 32, Anfernee Simons 19 dalla panchina e la rimonta di Phila si ferma negli ultimi, caotici 20 secondi.

Buona trasferta per i Los Angeles Lakers (4-2), che vanno a vincere per 112-117 sui Memphis Grizzlies (3-3). Luka Doncic stavolta c’è e intende riprendere un certo tipo di discorsi: 44 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e partita dominata assieme ad Austin Reaves (21) e al vero e proprio uomo nuovo Jake LaRavia (13). Per i Grizzlies sei in doppia cifra e, a quota 16, Jock Landale e Jaylen Wells.

Anche dall’altra parte della City of Angels si sorride: i Los Angeles Clippers (3-2) battono i New Orleans Pelicans (0-5) per 126-124 dopo una partita dai tanti allunghi, agganci e brividi, fino a Kawhi Leonard che raggiunge quota 34 con il tiro della vittoria dai sei metri facendo saltare tre uomini davanti a lui. Per i Clippers anche 24 con 14 assist di James Harden, per i Pelicans 30 dalla panchina di Jordan Poole e 29 di Zion Williamson.

Nel girone C 135-125 per i Chicago Bulls (5-0), che restano imbattuti, sui New York Knicks (2-3): gran merito va alla coppia Josh Giddey (32-10-9, tripla doppia sfiorata)-Nikola Vucevic (26), ma anche i 22 di Ayo Dosunmu contano. Per i Knicks quattro oltre quota 20 e Jalen Brunson top scorer con 29 punti.

Infine, i Portland Trail Blazers (4-2) riescono a sconfiggere i Denver Nuggets (3-2) per 109-107. Lo fanno rimontando 5 punti di svantaggio nell’ultimo minuto, con tanto di due liberi della vittoria da parte di Jerami Grant (16 punti) ed errore di Nikola Jokic, che stavolta non va in tripla doppia (21-14-9). Top scorer da una parte Deni Avdija con 23 punti, dall’altra Jamal Murray con 22.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

NBA CUP

Girone A

Indiana Pacers-Atlanta Hawks 108-128

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 101-112

Phoenix Suns-Utah Jazz 118-96

Girone B

Philadelphia 76ers-Boston Celtics 108-109

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 112-117

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 126-124

Girone C

Chicago Bulls-New York Knicks 135-125

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 109-107