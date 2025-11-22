NBA Cup, Miami travolge Chicago, Toronto ai quarti

Si sono disputati nella notte nove match dell’NBA Cup, con risultati che hanno confermato il dominio di alcune squadre e regalato sorprese in chiave qualificazione. Miami ha travolto Chicago 143-107 guidata da Kel’el Ware e Norman Powell, mentre Toronto ha confermato il proprio strapotere vincendo 140-110 contro Washington e assicurandosi il primo posto nei quarti. Vittorie importanti anche per Cleveland, Brooklyn, Dallas, Phoenix, Denver, Oklahoma City e Portland, in partite spesso decise negli ultimi minuti o da parziali devastanti.

Miami domina a Chicago, travolgendo i Bulls 143-107 grazie alla serata da 20 punti e 14 rimbalzi di Kel’el Ware e ai 19 di Norman Powell. Dopo un buon avvio dei padroni di casa, un parziale di 53-21 ha indirizzato la sfida già nel primo tempo, mentre i Bulls hanno perso anche Huerter per espulsione nel terzo quarto. Simone Fontecchio ha giocato 25 minuti chiudendo con 9 punti, ma con un poco brillante 1/10 dall’arco. Per Miami, ora 2-1 nella NBA Cup, vittoria mai in discussione e quarto match stagionale sopra quota 140. Toronto domina sin dall’avvio: dopo il lampo iniziale di Coulibaly, i Raptors piazzano un break di 11-0 e conducono in porto un netto 140-110 sui derelitti Wizards. Ingram e Barrett ne mettono 24 a testa, Barnes 23, mentre Washington sprofonda al 13° ko di fila con un disastroso 3/21 da tre dei titolari. Con il 3-0 nel girone e la sesta vittoria consecutiva, Toronto diventa la prima qualificata ai quarti della NBA Cup. Donovan Mitchell trascina Cleveland con 32 punti, mentre il rientrante Darius Garland ne firma 20 nella vittoria 120-109 dei Cavaliers sugli Indiana Pacers. Dopo il 62-55 all’intervallo, i Cavs piazzano un break di 21-9 nel terzo quarto, con Tyson protagonista, volando fino al +22. Ai Pacers non bastano i 32 punti di Nembhard e il tentativo di rimonta finale: Indiana resta a 0-2 nel girone.

Nic Claxton firma il suo primo triple-double (18 punti, 11 rimbalzi e 12 assist) e guida Brooklyn al 113-105 su Boston, regalando ai Nets la prima vittoria nell’NBA Cup. Decisivi anche i 33 punti di Michael Porter Jr. e i 19 di Noah Clowney, che interrompono una striscia di nove ko contro i Celtics. Boston, frenata dai falli di Jaylen Brown (26 punti), crolla nel terzo periodo sotto il break di 17-4 che indirizza il match. Cooper Flagg trascina Dallas con 29 punti, mentre la tripla decisiva dell’ex Naji Marshall a 30 secondi dalla fine regala ai Mavericks il 118-115 sui Pelicans. New Orleans fallisce tre tentativi dall’arco negli ultimi istanti, incluso quello del rookie Queen, prima della bagarre finale a rimbalzo. Per i Mavs brillano anche Washington (24) e Christie (23), mentre ai Pels non bastano i 25 punti di Murphy e i 22 di Williamson. I Suns ribaltano nel finale i Timberwolves 114-113 grazie al jumper di Gillespie a 6’’ dalla sirena, completando una rimonta insperata dopo essere stati sotto 113-105 a 69’’ dal termine. Edwards, autore di 41 punti, sbaglia due liberi decisivi e Phoenix ne approfitta, mentre il tentativo finale di Randle si spegne sul ferro. Per la squadra dell’Arizona, ora 2-0 in NBA Cup, decisivi anche Brooks (22) e Goodwin, in una serata complicata per Booker, out per falli dopo 16 punti e 9 turnover.

Denver supera Houston 112-109 al termine di una sfida tiratissima, trascinata da un Jokic da 34 punti, 10 rimbalzi e 9 assist e dal solito Murray (26 e 10 assist). I Nuggets ribaltano il -5 nell’ultimo quarto con un parziale di 20-9, resistendo al rientro finale dei Rockets guidati dai 27 punti del rookie Sheppard. Decisivi i due liberi di Jokic a 3’’ dalla sirena, mentre il tiro da metà campo di Sengun si spegne sul ferro. Oklahoma City ribalta una serata iniziata in salita e travolge Utah 144-112 grazie a un parziale devastante di 33-4 nel terzo quarto, spinto dai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Dopo aver inseguito per tutto il primo tempo, i Thunder hanno cambiato ritmo con una difesa asfissiante – 28 le palle perse forzate – e una pioggia di triple (23/37). Per i Jazz, avanti di 18 nel primo quarto, non bastano i 20 punti di George e i 19 di Markkanen. Portland espugna il campo dei Warriors 127-123, guidata da uno straordinario Deni Avdija (26 punti e 14 assist) e dalle doppie doppie di Clingan e Love. Non bastano i 38 punti e nove triple di uno scatenato Stephen Curry, che tiene in partita Golden State fino agli ultimi possessi. I Blazers, avanti per tutto il quarto periodo, resistono alla rimonta e tornano a vincere a San Francisco dopo quasi quattro anni.

RISULTATI NBA CUP 2025-2026 (22 NOVEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 120-109

Boston Celtics – Brooklyn Nets 105-113

Toronto Raptors – Washington Wizards 140-110

Chicago Bulls – Miami Heat 107-143

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 118-115

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 114-113

Houston Rockets – Denver Nuggets 109-112

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 112-144

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 123-127