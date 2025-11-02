NASCAR, Love nega il successo a Zilisch. Heim domina in Truck Series

Jesse Love e Corey Heim hanno vinto a Phoenix nell’ultimo weekend la NASCAR Xfinity e la NASCAR Truck Series, rispettivamente la F2 e la F3 della famosissima serie americana riservata alle stock car. I due hanno dominato la stagione e legittimamente hanno ottenuto il titolo nelle due realtà citate.

Il primo si è imposto dopo un perfetto Championship 4. Il #2 di RCR Chevrolet ha saputo fare la differenza nella parte conclusiva dell’evento annichilendo il dominatore del campionato 2025 Connor Zilisch.

Il #88 di JR Motorsport Chevrolet ha alzato bandiera bianca dopo aver semplicemente dominato la stagione agonistica imponendosi nella regular season con margine sui rivali. Il 19enne ha vinto la regular season e durante la stagione ha colto 10 successi totali tra Circuit of The Americas, Pocono, Sonoma, Dover, Indianapolis, Watkins Glen, Portland, Gateway e Phoenix.

A questi si aggiunge lo storico successo di Daytona (estate), ottenuto con il supporto di Parker Kligerman. Ricordiamo infatti che il 19enne si è fratturato una clavicola scivolando e cadendo dal tetto della sua auto durante i festeggiamenti. Il nativo di Charlotte ha iniziato l’evento nel World Center of Racing a fine agosto, ma alla prima bandiera gialla ha ceduto il testimone a Kligerman (operazione consentita dalla NASCAR per casi particolari).

L’ex vincitore della 24h di Daytona e della 12h Sebring con un’ORECA 07 Gibson ha stabilito il nuovo primato di sedici Top10 consecutive battendo il record stabilito nel 1983 da Sam Ard.

Tutti questi risultati non sono bastati all’americano di JR Motorsport per ottenere il titolo. Zilisch ha chiuso terzo la finale di Phoenix, vinta dal già citato Love che da febbraio ad oggi ha saputo imporsi esclusivamente nell’opening round di Daytona. Sconfitti invece Carson Kvapil #1 e Justin Allgaier #7, campione in 2024. La coppia di JR Motorsport non è mai stata della partita nella prova in Arizona.

In NASCAR Truck Series invece il titolo è stato firmato da Corey Heim, primo pilota della storia a vincere in ben 12 occasioni. Il 23enne georgiano ha primeggiato nel 2025 a Daytona, Las Vegas, Texas, Charlotte, Lime Rock Park, Watkins Glen, Richmond, Darlington, Nashville, Charlotte Roval e Martinsville ottenendo ovviamente anche il titolo nella regular season prima di imporsi nei Playoffs.

Il portacolori di Tricon Garage Toyota #11 ha fatto la differenza anche in finale chiudendo una stagione semplicemente perfetta sulla falsariga di quanto ottenuto da Zilisch nella NASCAR Xfinity Series.

Il nativo di Marietta ha vinto anche il Championship 4 beffando Tyler Ankrum (McAnally Hilgemann Chevrolet #18), Kaden Honeycutt (Halmar Friesen Racing Toyota #52) ed il campione 2024 Ty Majeski (ThorSport Racing Ford #98). Decisiva la penultima ripartenza con una spettacolare manovra all’interno della ‘Dogleg’ che gli ha permesso si superare ben sei rivali in pochi metri.

Per il 2026 Connor Zilisch correrà nella NASCAR Cup Series con la Chevrolet Camaro #99 del Trackhouse Racing al posto del messicano Daniel Suarez. L’americano sarà il compagno di squadra del neozelandese Shane van Gisbergen #88 e di Ross Chastain #1.

Più complicato invece il futuro per Love e per Heim che non ha ancora un sedile assicurato per il 2026. Nessuno vieta ad entrambi di gareggiare nuovamente nelle serie già vinte, una scelta sempre complicata da affrontare.

Termina quindi la NASCAR Truck Series e la NASCAR Xfinity Series che dal 2026 si chiamerà ‘ O’Reilly Auto Parts Series’. La finale della Cup Series, la più importante delle tre serie nazionali, è invece per stasera, dalla pole position scatterà Denny Hamlin. Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota si prepara per contendersi il successo finale contro Kyle Larson, William Byron e Chase Briscoe.