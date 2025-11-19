Nadia Battocletti torna in gara! Doppio appuntamento spagnolo verso gli Europei di Cross

Nadia Battocletti si appresta ad aprire la propria stagione dedicata alle corse campestri e ha definito il calendario dei primi due appuntamenti, che si disputeranno in Spagna: domenica 23 novembre sarà impegnata ad Atapuerca, mentre domenica 30 novembre calcherà i pratoni di Alcobendas. Le due prove in terra iberica serviranno ad affinare i motori in vista degli Europei di Cross: domenica 14 dicembre sarà chiamata a difendere il titolo continentale in quel di Lagos (Portogallo).

L’argento iridato e olimpico dei 10.000 metri, nonché bronzo mondiale dei 5.000 metri e Campionessa d’Europa delle due distanze su pista, tornerà a frequentare una specialità tanto amata e in cui punta a chiudere un anno solare davvero memorabile. Si ricomincia da una tappa gold del World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di corse campestri, di cui l’azzurra detiene il trofeo (nella passata stagione si impose ad Alcobendas, agli Europei e al Campaccio).

La 25enne sarà impegnata sui 7,318 km di un tracciato esigente in terra iberica, considerando anche i mille metri di altitudine del sito archeologico riconosciuto patrimonio dell’umanità Unesco. Tra le rivali spiccano Daisy Jepkemei (keniana con passaporto kazako, campionessa uscente), la keniana Sheila Jebet, la britannica Megan Keith, la burundese Micheline Niyomahoro (appena sposatasi con Yohanes Chiappinelli, primatista italiano di maratona).