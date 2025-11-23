Myriam Sylla regala spettacolo in Turchia! Percentuali da brividi, punti pesanti e il Galatasaray vince

Myriam Sylla ha fatto la voce grossa di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu e ha trascinato il Galatasaray Istanbul verso la vittoria nel match valido per la settima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice ha messo a segno 13 punti (62% in attacco e 27% in ricezione), contribuendo in maniera determinante al 3-0 (25-16; 25-23; 25-12) con cui le giallorosse hanno sconfitto il poco quotato Nilufer Belediyespor Eker.

In luce anche l’opposto Kaja Grobelna (14 punti) e la centrale Aycin Akyol (10), 7 marcature per l’altro martello Ilkin Aydin. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno ripreso il proprio cammino dopo la sconfitta rimediata giovedì sera contro il Fenerbahce Istanbul e si trovano sempre al terzo posto in classifica generale con sedici punti (cinque vittorie in sette incontri disputati), a quattro lunghezze di distacco dal Fenerbahce capolista provvisorio (se il VakifBank vincesse contro l’Ilbank per 3-0 o 3-1 balzerebbe al comando con 21 punti).

Ennesima prestazione di rilievo per la schiacciatrice italiana in questa sua nuova avventura in terra anatolica e mercoledì 26 novembre ci sarà anche la possibilità di fare il proprio debutto stagionale in Europa, visto che il Galatasaray affronterà il Porto nell’andata dei sedicesimi di finale di CEV Cup, la seconda competizione continentale per importanza. Prossimo impegno in campionato domenica 30 novembre (ore 14.00) sul campo del poco quotato Aras Kargo.