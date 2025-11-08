Musetti lotta per tre ore con Djokovic, ma perde in rimonta ad Atene. Giocherà le ATP Finals, Nole rinuncia

AGGIORNAMENTO ORE 20.30. Novak Djokovic rinuncia alle ATP Finals. Lorenzo Musetti prenderà il suo posto a Torino. Sarà nel girone con Alcaraz, Fritz e de Minaur.

—

Continua la maledizione di Lorenzo Musetti, che rimanda ancora una volta la possibilità di conquistare il suo terzo titolo in carriera. Il toscano perde la sesta finale consecutiva, cedendo a Novak Djokovic ad Atene dopo una battaglia semplicemente clamorosa di tre ore. Alla fine il serbo, che vince così il suo titolo numero 101 della carriera, si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-5.

Una sconfitta che mette fine anche alla corsa verso Torino di Musetti. L’azzurro purtroppo non riesce a superare Felix Auger-Aliassime, che sarà dunque l’ottavo ed ultimo qualificato. C’è ancora una speranza e ancora una volta dipende proprio da Djokovic. Il serbo non ha ancora confermato la sua presenza alle Finals e anche un labiale a fine partita tra i due giocatori lascia aperta una speranza. Nelle prossime ore probabilmente si saprà qualcosa in più, visto che il serbo durante la cerimonia di premiazione non ha comunque detto nulla.

A Musetti non sono bastati dieci ace, che ne ha ottenuti quattro in più di Djokovic. Il toscano ha concluso con il 66% di punti vinti con la prima contro il 70% del nativo di Belgrado, che ha ottenuto poco di più con la seconda (58% contro il 57%). Sono tre i doppi falli a testa, mentre Djokovic ha vinto 100 punti totali contro i 93 di Musetti.

Ottimo avvio di partita di Musetti che a suon di magie si porta sullo 0-40 nel terzo game. Djokovic riesce ad annullare le prime due palle break, ma sulla terza deve inchinarsi ad un meraviglioso vincente di rovescio lungolinea dell’azzurro. Nel quinto gioco c’è un’altra occasione di break per il toscano, ma Djokovic si aggrappa alla prima e si salva. Musetti non concede nulla nei propri turni al servizio e va a prendersi il primo set in suo favore per 6-4.

Nel secondo set si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio, almeno fino all’ottavo game. Musetti si trova a difendere una palla break ed in questa circostanza Djokovic si inventa un punto semplicemente clamoroso dopo uno scambio incredibile e chiuso dal serbo con una volée praticamente in tuffo. Musetti ha la forza di procurarsi una palla del controbreak immediato, ma il serbo piazza un ace da campione, andando a chiudere il set sul 6-3.

Sulla scia del set vinto, Djokovic spinge subito in avvio di terzo set e si procura due palle break nel terzo game. Musetti cancella la prima, ma sulla seconda affossa malamente il rovescio in rete ed il serbo scappa via. Nel sesto game l’azzurro risale da 40-15, arrivando sul 40-40 dopo uno scambio durissimo e che lascia entrambi i giocatori piegati sulle ginocchia. Djokovic annulla una palla del controbreak, ma Musetti ne ha un’altra e questa volta la sfrutta, pareggiando sul 3-3.

Nel game successivo l’azzurro scappa subito sul 40-0, ma incredibilmente subisce la rimonta di Djokovic e sulla terza palla break concessa arriva un doloroso doppio fallo. Sembra nuovamente finita ed invece Musetti gioca uno strepitoso decimo game e va a prendersi quasi un miracoloso nuovo controbreak. Purtroppo nell’undicesimo game l’azzurro recupera da 15-40, ma alla quarta palla break arriva la risposta tra i piedi di Djokovic, che regala un altro break al serbo. Questa volta il campione di Belgrado non lascia nulla all’azzurro e chiude sul 7-5, conquistando il titolo ad Atene.