Musetti e il possibile tour de force: finale ad Atene sabato, il giorno dopo in campo a Torino…con Sinner?

Lorenzo Musetti sta lottando per qualificarsi alle ATP Finals, l’evento di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il tennista italiano è costretto a vincere il torneo ATP 250 di Atene per scavalcare il canadese Felix Auger-Aliassime e issarsi all’ottavo posto nel ranking, meritandosi così la partecipazione alla manifestazione in programma sul cemento di Torino dal 9 al 16 novembre (sarebbe la sua prima volta a questi livelli, l’Italia non ha mai schierato due titolari in questa kermesse).

Il toscano sarà chiamato a battere lo statunitense Sebastian Korda nella semifinale prevista venerdì 7 novembre in terra ellenica e poi a imporsi nell’atto conclusivo di sabato 8 novembre, con la possibilità che dall’altra parte della rete ci sia il serbo Novak Djokovic, 24 volte Campione Slam che partirà con tutti i favori del pronostico contro il portoghese Nuno Borges e poi contro chi avrà la meglio nella contesa tra il tedesco Yannick Hanfmann e lo statunitense Marcos Giron.

Nei fatti potrebbe profilarsi un vero e proprio tour de force per il nostro portacolori: sabato l’eventuale finale sul cemento della capitale greca dopo aver giocato per quattro giorni consecutivi e domenica 9 novembre il possibile esordio alle ATP Finals. Gli organizzatori potrebbero infatti decidere di programmare la prima giornata del gruppo Bjorn Borg in apertura all’evento e così non ci sarebbe riposo per l’azzurro, che dovrebbe prendere un volo last-minute e farsi trovare subito pronto nel capoluogo piemontese.

Se si decidesse, invece, di aprire con l’altro girone (lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur), allora Lorenzo Musetti esordirebbe alle ATP Finals nella giornata di lunedì 10 novembre. In ogni caso il suo avversario non cambierà: sarà subito derby con Jannik Sinner, visto che è previsto che il migliore in classifica del raggruppamento affronti il peggiore (l’altra sfida sarà tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton).