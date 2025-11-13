A che ora Musetti-Alcaraz oggi, ATP Finals 2025: su che canale vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz, il ritorno dell’incompiuta. Il senso è chiaro: alle ATP Finals, nella penultima giornata di gironi, si riprenderà quel discorso che il toscano e il murciano avevano di fatto lasciato interrotto al Roland Garros, in semifinale, a causa dell’infortunio del carrarino.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ ALLE 20.30

Era avanti 6-4 5-3, Musetti, sul centrale parigino, ma di lì un po’ il rientro di Alcaraz, un po’ l’infortunio che gli ha pregiudicato tutta la stagione su erba, e quel confronto se ne andò senza che potesse chiudersi come avrebbe meritato, cioè con un grande spettacolo. Ancora intatte le speranze di qualificazione dell’uno e dell’altro in una serata nella quale sarà grande il tifo dell’Inalpi Arena. Il tutto, in particolare, dopo che entrambi hanno avuto un martedì da lottatori purissimi.

Il match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si giocherà quest’oggi alle ATP Finals alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-ALCARAZ, ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Giovedì 13 novembre

Ore 11:30 Krawietz (FER)/Puetz (GER) [6]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Fritz (USA) [6]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Alcaraz (ESP) [1]-Musetti (ITA) [9] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport