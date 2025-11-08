MotoGP su TV8, GP Portogallo 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

Domenica 9 novembre andrà in scena a Portimao il Gran Premio del Portogallo 2025, ventunesima e penultima tappa della stagione per il Motomondiale. Già assegnati da tempo i titoli in Moto3 (a Josè Antonio Rueda) ed in MotoGP (a Marc Marquez), mentre in Moto2 è ancora in bilico il duello iridato tra il brasiliano Diogo Moreira e lo spagnolo Manuel Gonzalez, separati da soli 9 punti in classifica.

Per quanto riguarda la classe regina Alex Marquez ha festeggiato in Malesia la certezza di chiudere l’anno da vice-campione del mondo alle spalle di suo fratello Marc, mentre si contendono il terzo posto in campionato gli italiani Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Il romagnolo dell’Aprilia parte in pole position sul circuito dell’Algarve, mentre Pecco andrà a caccia del successo dalla quarta casella in griglia.

Le tre gare del Motomondiale a Portimao verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport MotoGP (con le corse di Moto2 e MotoGP anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della top class in Portogallo con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP PORTOGALLO MOTOGP 2025

Domenica 9 novembre

Ore 10.40 Warm-up MotoGP a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.30 Gara Moto3 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno (gare di Moto2 e MotoGP) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.