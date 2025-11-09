MotoGP, Pedro Acosta: “Gara difficile ma dobbiamo ancora migliorare”

Si è concluso con la vittoria di Marco Bezzecchi il Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Portimão il centauro italiano, dopo la pole di ieri, ha condotto una gara perfetta dal primo all’ultimo giro, non perdendo mai la leadership e allungando sensibilmente sugli avversari.

Quinta vittoria in top-class per l’azzurro, la seconda stagionale. Seconda posizione per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez che oggi non ha retto il ritmo nel riminese. Lo spagnolo, vicecampione del mondo, chiude la sua gara 2.583 secondi dal vincitore. Completa il podio la KTM di Pedro Acosta (+3.168), sorpassato solo dal connazionale Alex Marquez.

Ai microfoni di Sky Sport, Pedro Acosta si è così espresso sulla sua prestazione: “È stata una gara difficile, non è facile lottare con Alex e Marco iniziando la gara con meno grip. Penso che abbiamo gestito bene ma dobbiamo ancora migliorare. Alla fine volevo vincere, è tutta una questione normale. Stiamo dando il 100% con la moto che vogliamo, aspetto il momento giusto per dimostrare che pilota sono. Punteremo alla vittoria la prossima volta”.