MotoGP oggi in tv, GP Valencia 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 16 novembre, andrà in scena il GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà sfruttare al meglio la pole-position. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo non è riuscito a imporre il proprio ritmo, anche per via di uno start negativo.

Una gara in cui è stato lo spagnolo Alex Marquez a imporsi, in sella alla Ducati Gresini. Un’interpretazione eccellente del centauro iberico, guardingo nelle prime fasi e molto determinato nel piegare poi la resistenza del connazionale Pedro Acosta, sulla KTM. Ottima terza posizione per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Si spera poi in un colpo di coda di Francesco Bagnaia. Il centauro della Rossa ufficiale inizierà molto indietro, dopo il problema tecnico emerso nel corso delle qualifiche, legato a un errore del team. Pecco continua a soffrire un po’ degli stessi problemi sull’anteriore e vedremo se con una correzione nell’assetto qualche beneficio ci sarà.

La domenica del GP di Valencia (Spagna) sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 16 novembre

9.40-9.50 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.00 differita TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.15 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.00 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

