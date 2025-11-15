GP Valencia
MotoGP oggi in tv, GP Valencia 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky
Oggi, sabato 15 novembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Valencia (Spagna), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.
In MotoGP Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi saranno gli osservati speciali di questa penultima tappa del campionato. Con Marc Marquez, campione e fermo per infortunio, e il fratello Alex vice-campione e velocissimo su questo tracciato, i due centauri nostrani vorranno contendere all’iberico lo scettro in questo week end. Pecco non ha cominciato bene, vista la qualificazione in Q1, mentre il romagnolo si è tolto dai guai e ha ottenuto un brillante secondo tempo alle spalle di Pedro Acosta nelle pre-qualifiche.
Il sabato del round di Valencia sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint Race di quest’oggi della MotoGP, mentre le libere e le qualifiche delle altre classi saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.
Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.
MOTOGP OGGI IN TV
Sabato 15 novembre
08.40-09.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP
09.25-09.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP
10.10-10.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP
10.50-11.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8
11.15-11.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8
12.45-13.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8
13.10-13.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8
13.40-13.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8
14.05-14.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8
15.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8
Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.
Diretta Live testuale: OA Sport.
