MotoGP oggi in tv, GP Portogallo 2025: orari qualifiche e Sprint, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 8 novembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Portimao (Portogallo), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate.

In MotoGP Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi saranno gli osservati speciali di questa penultima tappa del campionato. Con Marc Marquez, campione e fermo per infortunio, e il fratello Alex vice-campione e velocissimo su questo tracciato, i due centauri nostrani vorranno contendere all’iberico lo scettro in questo week end. Non resta che godersi lo show.

Il sabato del round di Portimao sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race di quest’oggi della top-class, mentre le libere e le qualifiche delle altre classi saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche e alla Sprint Race di MotoGP. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 8 novembre (orari italiani)

09.40-10.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

10.25-10.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.10-11.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.50-12.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

12.15-12.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

13.45-14.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

14.10-14.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

14.40-14.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

15.05-15.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

16.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

