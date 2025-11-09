MotoGP, Nicolò Bulega: “Oggi sono partito con più calma, sto riscontrando difficoltà con le gomme”

Una giornata che Nicolò Bulega non dimenticherà facilmente. Il pilota della Ducati ha centrato infatti il quindicesimo posto in occasione del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena presso il complicato circuito di Portimao.

Il centauro, star della Superbike e chiamato a sostituire Marc Marquez, dopo essere andato fuori nella Sprint ha completato la sua prima gara nella classe Regina, conquistando per l’occasione anche il primo, prezioso, punto della carriera. Visibilmente emozionato, il nativo di Montecchio Emilia ha analizzato quanto fatto, svelando tutte le sue sensazioni:

“L’obiettivo principale era quello di concludere la gara perché avevo bisogno di girare – ha detto Bulega – Purtroppo in questo fine settimana non sono riuscito a mettere tutto insieme: all’inizio nella FP3 la pista era bagnata e non ho girata, ho fatto parecchia fatica perché ancora non sentivo la confidenza giusta. Ieri ho perso un po’ di fiducia cadendo da dritto appena ho toccato il freno. Oggi sono partito con più calma, ho voluto farla scaldare bene; negli ultimi giri non andavo male, al penultimo ho fatto trentanove e tre che è un discreto tempo, ho recuperato i tre-quattro secondi persi per l’errore di metà gara e sono andato a riprendere il gruppo davanti con Miller, Oliveira e Rins.”

Bulega ha poi proseguito: “Felice di come sono stato riaccolto? Sì, ho ritrovato tante persone con cui ho lavorato mentre ero in Moto3 e Moto2, ma anche di altri team e gente di Dorna. Oggi qualcuno mi è venuto anche a salutare. È stato bello vedere che c’era tanta gente a cui faceva piacere vedermi. In MotoGP sto faticando di più con le gomme, sono molto diverse da quelle che usiamo in Superbike e funzionano esattamente al contrario: se nel mio Campionato si fa una cosa, qui se ne deve fare un’altra. Oggi ho fatto tutta la gara ripetendomi ‘non frenare come in Superbike, non aprire deciso come in Superbike’. Sono curioso di provare questa moto con le Pirelli, credo che sarà molto divertente.”