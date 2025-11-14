MotoGP, Miller il più veloce in FP1 a Valencia con la Yamaha. Lontane le Ducati e Aprilia ufficiali

Va in archivio con il miglior riscontro cronometrico assoluto di Jack Miller la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2025, valevole come ultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. L’australiano del team Prima Pramac è stato di gran lunga il più veloce tra i piloti che hanno montato gomme nuove per il run conclusivo del turno, fermando il cronometro in 1’30″382 con la sua Yamaha.

Miller ha preceduto di 323 millesimi l’Aprilia Trackhouse del rookie giapponese Ai Ogura e di 325 la Honda del test rider catalano Aleix Espargarò, mentre si è inserito in quarta piazza a 0.418 dalla vetta Raul Fernandez con l’altra Aprilia Trackhouse dopo aver saltato l’ultimo GP in Portogallo per una brutta caduta. Segnali positivi per Franco Morbidelli, 5° a 478 millesimi dal leader girando per tutto il turno con la stessa gomma media al posteriore sulla sua Ducati GP24 del team VR46.

Molto bene a livello di ritmo anche il vice-campione iridato Alex Marquez, 6° a 502 millesimi dal tempo di Miller senza mai cambiare pneumatici sulla sua Ducati GP24 del team Gresini. Stessa strategia anche per Pedro Acosta, 8° con la KTM a 0.616, e per Fabio Di Giannantonio, 9° con la Ducati GP25 del team VR46 a 0.651 dalla testa.

Presenti in top10 anche Joan Mir (7° a 0.544) con la Honda e Augusto Fernandez (10° a 0.653) con la Yamaha, entrambi sfruttando il grip della gomma nuova. Nelle retrovie sia le Aprilia che le Ducati ufficiali, con Marco Bezzecchi solo 18° a 0.982 ed il rientrante Jorge Martin 24° a 1.541 mentre Francesco Bagnaia non è andato oltre il 21° posto a 1.146 da Miller battendo di due decimi il (quasi) debuttante Nicolò Bulega.

CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA MOTOGP 2025

1 Jack Miller Yamaha – Prima Pramac 1:30.382 —

2 Ai Ogura Aprilia – Trackhouse 1:30.705 +0.323

3 Aleix Espargaró Honda – HRC Test Team 1:30.707 +0.325

4 Raul Fernandez Aprilia – Trackhouse 1:30.800 +0.418

5 Franco Morbidelli Ducati – VR46 1:30.860 +0.478

6 Alex Marquez Ducati – Gresini 1:30.884 +0.502

7 Joan Mir Honda – HRC Castrol 1:30.926 +0.544

8 Pedro Acosta KTM – Factory 1:30.998 +0.616

9 Fabio Di Giannantonio Ducati – VR46 1:31.033 +0.651

10 Augusto Fernandez Yamaha – Factory 1:31.035 +0.653

11 Fermín Aldeguer Ducati – Gresini 1:31.113 +0.731

12 Luca Marini Honda – HRC Castrol 1:31.146 +0.764

13 Johann Zarco Honda – LCR Castrol 1:31.171 +0.789

14 Fabio Quartararo Yamaha – Factory 1:31.204 +0.822

15 Alex Rins Yamaha – Factory 1:31.301 +0.919

16 Brad Binder KTM – Factory 1:31.319 +0.937

17 Enea Bastianini KTM – Tech3 1:31.326 +0.944

18 Marco Bezzecchi Aprilia – Factory 1:31.364 +0.982

19 Maverick Viñales KTM – Tech3 1:31.430 +1.048

20 Somkiat Chantra Honda – LCR Idemitsu 1:31.454 +1.072

21 Francesco Bagnaia Ducati – Lenovo 1:31.528 +1.146

22 Miguel Oliveira Yamaha – Pramac 1:31.715 +1.333

23 Nicolo Bulega Ducati – Lenovo 1:31.766 +1.384

24 Jorge Martin Aprilia – Factory 1:31.923 +1.541