MotoGP, Marco Bezzecchi: “Portimao arriva in una fase diversa del calendario ma io voglio chiudere al massimo”

Stiamo per viver un fine settimana di gare davvero interessante e, si può dire, anche intrigante. Stiamo parlando del weekend del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Ci attende una tre-giorni tutta da vivere e non solamente perchè si correrà sullo splendido scenario del tracciato di Portimao con le sue curve mozzafiato ed i suoi sali-scendi iconici. Ci sarà molto altro sul piatto, e il primo a saperlo è Marco Bezzecchi.

Il pilota del team Aprilia, che sta disputando una seconda parte di campionato da assoluto protagonista, cercherà di confermarsi anche sulla pista lusitana, approfittando anche di diverse assenze pesanti. La prima, ovviamente, è quella di Marc Marquez che è fermo dalla gara di Mandalika proprio per il contatto con il pilota romagnolo, quindi saranno assenti anche il suo compagno di scuderia Jorge Martin e, non ultimo, Maverick Vinales. Si propone, quindi, uno scenario tutto da analizzare.

Dopo che i fratelli Marquez hanno monopolizzato le prime due posizioni della graduatoria, ovviamente Marc primo ed Alex secondo, ora è caccia alla terza posizione, con il “Bezz” che parte davanti a tutti. Il riminese ha, al momento, 291 punti contro i 286 di Pecco Bagnaia, mentre si sta inserendo nella corsa anche Pedro Acosta con 260 punti. In poche parole tre piloti che sgomiteranno per gli ultimi 74 punti a disposizione (50 delle due gare e 24 per le Sprint Race).

In vista della tappa portoghese, Marco Bezzecchi ha raccontato le sue aspettative per mezzo di un comunicato del team Aprilia: “Sono molto contento di tornare a Portimão. L’anno scorso abbiamo corso qui all’inizio della stagione, quindi è passato molto tempo dall’ultima volta che siamo stati qui. Questa pista mi piace molto e non vedo l’ora di affrontarla di nuovo. Saranno due gare importanti. Cercheremo di fare un buon lavoro con tutta la squadra e con Aprilia, divertirci e chiudere questa stagione nel migliore dei modi”.