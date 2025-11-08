MotoGP, Marco Bezzecchi: “Non mi aspettavo di calare così tanto, probabilmente ho commesso un errore”

Marco Bezzecchi si è dovuto accontentare della terza piazza nella Sprint Race del GP del Portogallo, penultimo atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul circuito di Portimao. Buona prestazione per il “Bezz”, il quale ha tirato fuori tutto il possibile dalla sua moto.

Precisamente, il pilota Aprilia ha racimolato un distacco di +0.637 sulla Gresini di Alex Marquez, vincitore davanti alla KTM di Pedro Acosta, secondo con un gap di +0.120 dopo una battaglia divertentissima. Una volta raggiunta la zona mista, il romagnolo ha commentato a caldo quanto fatto:

“Purtroppo non mancava nulla in particolare, ero leggermente più lento anche se non mi aspettavo di calare così in fretta, specie il grip al posteriore – ha detto Bezzecchi – Probabilmente ho sbagliato io nella gestione. Quando Acosta mi ha passato ho pensato subito di ripassarlo, ma ho preso una sbacchettata e mi ha passato Alex. Da lì in poi ho fatto fatica, speravo battagliassero in modo da poterne approfittare, ma non è stato abbastanza“.

Bezzecchi ha quindi proseguito: “T4 di Alex Marquez? Difficile analizzare quello che fa lui, noi ci limitiamo ad analizzarlo tramite i video, guardare i dati è diverso. Alex è fortissimo, magari farlo una volta ce la facciamo in tanti. Lui riesce ad essere costante, durante la Sprint gli fumava la gomma dietro ma era comunque veloce. Fa qualcosa a livello di guida che gli permette di non stressare troppo le gomme conservando la velocità; noi dobbiamo guardare i nostri dati e, se possibile, cercare di scopiazzare i più bravi“.

In ultimo il pilota ha aggiunto: “Nel giro volevo difendere le staccate senza esagerare. Poi il mio obiettivo era guidare dolce spingendo senza aggredire troppo, ma anche facendo così non sono riuscito ad essere così costante. Resta comunque un buon risultato“.