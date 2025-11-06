MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il terzo posto nel Mondiale è importante, ma non è un’ossessione”

Marco Bezzecchi ha un grande obiettivo in vista degli ultimi due round stagionali a Portimao e Valencia, che sarebbe il terzo posto finale nel Mondiale MotoGP 2025. Il romagnolo dell’Aprilia, nonostante un weekend abbastanza negativo a Sepang, occupa adesso la terza piazza in classifica generale con un vantaggio di 5 punti sulla Ducati di Francesco Bagnaia.

“Visto che mancano solo due gare e siamo lì che ce la possiamo giocare, è un buon obiettivo. Diciamo che sicuramente non sarà semplice perché comunque battagliare con Pecco e con Pedro non è facile, però spero di riuscire a fare un buon weekend qua, per poter continuare il buon lavoro che stiamo facendo quest’anno e cercare appunto di rimanere nella lotta per il terzo posto fino alla fine. Barattare una vittoria con la top3 nel Mondiale? Se vinco una gara, posso anche finire terzo. Per me è importante, perché fino ad un certo punto di questa stagione non era il mio obiettivo, ma non è un’ossessione“, dichiara il Bez (fonte: Motorsport.com).

“Non mi sono portato dietro nessun tipo di dubbio da Sepang. Chiaramente il risultato che abbiamo avuto in Malesia parla chiaro: che abbiamo faticato è innegabile, però qui diciamo che è tutta un’altra cosa nel senso che non so bene cosa aspettarmi, quindi ancora prima di iniziare faccio fatica a dire cosa potremo fare. Però, in ogni caso, è una pista diversa, è una pista che mi piace e sarà la prima volta con l’Aprilia, quindi tante cose che mi danno la carica comunque per cercare di fare un buon lavoro. Poi sicuramente quello che è successo a Sepang ci deve servire per continuare a lavorare e migliorare per il futuro“, spiega il pilota italiano.

“Serve tutto, nel senso che alla fine guardare un po’ di dati può aiutare soprattutto per la guida, per il pilota, per cercare di avere un po’ di informazioni già prima di iniziare il weekend. Poi chiaramente riguardarsi le gare, riguardarsi i turni di prove è una cosa che io, ma come tutti, facciamo anche per un po’ rinfrescarsi la memoria, cercare di capire bene magari le gomme, le condizioni e tutto il resto. Però, sono quelle cose che possono servire come no: alla fine penso che guardare i dati sicuramente serva abbastanza. Poi è vero che ogni anno è un po’ a sé, proprio per questo non bisogna neanche focalizzarsi troppo su quelle cose lì, ma darci un’occhiata secondo me non è male“, le parole di Bezzecchi alla vigilia del weekend portoghese.