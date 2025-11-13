MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il nostro obiettivo è quello di continuare a progredire”

Marco Bezzecchi si presenta con tanta fiducia in vista dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Dopo aver ottenuto la seconda vittoria stagionale a Portimao (Portogallo), il romagnolo vuole continuare nel proprio percorso di crescita in sella all’Aprilia, mettendo nel mirino la vittoria anche nel fine-settimana a Valencia (Spagna).

“Arriviamo con un ottimo umore all’interno del box. Portimao è andata bene, ma ora dobbiamo concentrarci su questo GP per essere competitivi fin da domattina. Abbiamo avuto alti e bassi, come è normale che sia, ma dai test di Jerez a ora abbiamo fatto un bel passo avanti. Poi è stato difficile essere sempre competitivi, ma credo di essere cresciuto parecchio come pilota e ho costruito un bel rapporto col team“, ha raccontato in conferenza stampa.

“Il nostro obiettivo è chiaro, cerchiamo di continuare a migliorare per essere in grado di lottare per il vertice con le Ducati. Testa bassa e continuiamo a lavorare“, la sottolineatura del romagnolo. “A Portimao venerdì e sabato mi sono sentito bene, abbiamo lavorato ancora, sono riuscito a modificare il mio stile di guida e domenica mi sono sentito ancora meglio. A Sepang invece abbiamo faticato e non siamo riusciti a trovare la giusta soluzione, dobbiamo restare concentrati e lavorare sodo“, ha aggiunto.

Un campionato che si chiude senza Marc Marquez, che aveva già chiuso la pratica titolo mondiale con anticipo: “Lui imprime un livello sempre altissimo, in tutte le piste può essere competitivo e Valencia storicamente è una di quelle in cui è sempre stato veloce. C’è un rivale in meno in gara“, ha ammesso Bezzecchi.