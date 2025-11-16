MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bellissima giornata, alla fine ho spinto al massimo”

Si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi il Gran Premio di Valencia 2025, ultimo capitolo del Motomondiale 2025. Sul circuito Ricardo Tormo il centauro italiano si è riscattato dopo la brutta Sprint di ieri, effettuando un’ottima partenza e costruendo un gap sufficiente per conquistare l’ultima gara dell’anno. Sesta vittoria in top-class per il romagnolo, la terza stagionale.

Dietro di lui si piazza l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (+0.686). Ottima rimonta dello spagnolo che nel finale, ha anche minacciato la prima posizione di Bezzecchi. Completa il podio la Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+3.765) abile nel finale a sorpassare Marquez ed Acosta. Quarta piazza proprio per la KTM di Pedro Acosta (+4.749).

Ai microfoni di Sky Sport, il vincitore del GP Marco Bezzecchi si è così espresso sulla sua gara: “È stata una bellissima giornata ed una bellissima gara. Contento per me, per la squadra e tutti gli ingegneri. Ringrazio tutti. Da ieri non abbiamo cambiato niente, abbiamo solo cambiato le gomme e sistemato quello che non aveva funzionato”.

“Potevo essere più veloce. La moto oggi andava bene. Ho gestito il vantaggio su Raul fino agli ultimi 7-8 giri. All’inizio avevo dato di più ma alla fine non ho gestito più niente. Sono andato al massimo fino alla fine. Quando le cose vanno bene o male il mio umore cambia tantissimo. Andare in vacanza così è molto positivo. La voglia di rimanere in sella rimane qui. Sono molto carico”, ha poi concluso l’italiano.